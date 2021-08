Riikka Purra Ylellä: Islamististen liikkeiden patoaminen ei ole Suomen velvollisuus

PS:n puheenjohtajan mukaan terrori-iskujen tekijät ovat yleensä turvapaikanhakijoita.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra katsoo, ettei islamististen liikkeiden patoaminen ole Suomen vastuulla.

Riikka Purralta kysyttiin, ”Al-Qaida, ISIS ja Taliban ovat kaikki islamistisia liikkeitä, joista perussuomalaiset ovat varoittaneet lännen vihollisina jo vuosina. Miten nämä liikkeet padotaan?”.

– Ei ole vielä selvää tietoa edes siitä, miten Taliban suhtautuu muihin liikkeisiin. Tällä hetkellä näyttää, että Taliban on enemmän kiinnostunut Afganistanin maan sisäisistä asioista ja on sillä tavalla islamistis-nationalistinen järjestö, kun taas ISIS ja Al-Qaida ovat enemmän tällaisia internationalistisia, Purra totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

– En valitettavasti näe, että on Suomen vastuulla tai velvollisuus padota näitä. Mutta on aivan selvää, että myös Afganistanin tulevaisuus saattaa näyttäytyä sellaisena, että sieltä syntyy nimenomaan kansainväliseen terrorismiin keskittyviä ja tähtääviä toimijoita. Tämä on tietysti suuri uhka Euroopalle ja Euroopan valtioille. Täällä on nähty paljon islamistisia terroritekoja, myös Suomessa, ja tietenkin tämä on huolestuttavaa, Purra jatkoi.

– Hyvin usein näitä terrorismikeskittymiä syntyy paitsi islamismista, myös tietenkin näistä epäkohdista, joita näissä hyvin kehittymättömissä maissa on. Tämä on tietyllä tapaa maailman tosiasia. Meidän mahdollisuutemme vaikuttaa siihen ovat aika pieniä.

Purran mukaan Suomi toimii useissa kansainvälisissä järjestöissä ja yhteistyöelimissä ja työskentelee töitä asian hyväksi, ”mutta ei se missään nimessä meidän käsissämme ole”.

Purralta kysyttiin, miten EU voisi estää terrorismipesäkkeiden syntymistä.

– Oikeastaan nämä samat keinot, joita tässä olen korostanut lähialueilla auttamisesta ja humanitäärisestä avusta, niin se taitaa olla se paras keino, mikäli apua halutaan antaa sinne. Toisaalta näen, että EU:n pitäisi yleisesti ymmärtää myös se, että terroristiset iskut Euroopassa liittyvät tietysti maahanmuuttoon. Joten tämäkin on tietenkin peruste välttää humanitääristä maahanmuuttoa. Tiedämme, että iskujen tekijät ovat turvapaikanhakijoita tai maassa pidempään oleskelleita ihmisiä, jotka ovat nimenomaan humanitäärisen maahanmuuton kanavia pitkin, Purra vastasi.