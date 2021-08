Riikka Purra vastaa Kai Mykkäselle: Tätä tarkoitin suomalaisilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja on selventänyt näkemystään siitä, kuka on suomalainen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on selventänyt tänään Torniossa näkemystään, jonka mukaan suomalaiset olisivat Espoossa vähemmistö vuonna 2053. Purra toi näkemyksensä alun perin esiin Seinäjoen puoluekokouksessa toissa viikonloppuna pitämässään linjapuheessa, jossa hän katsoi näin:

”Ja kyllä, olemme huolissamme väestöpohjan muutoksista. Esimerkiksi siitä, että noin 15 vuoden päästä Espoossa kolmasosa asukkaista on vieraskielisiä. Suurimmiksi ryhmiksi kiilaavat aasialaiset, pohjoisafrikkalaiset ja Lähi-idästä tulevat. Tai siitä, että noin vuonna 2053 suomalaiset ovat Espoossa vähemmistö. Olen vakuuttunut siitä, että suurin osa suomalaisista ei pidä tästä kehityksestä. Toinen asia on se, uskaltavatko he sanoa sen ääneen, tietäen, mitä siitä heille seuraa.”

Purran esittämä näkemys suomalaisten jäämisestä Espoossa vähemmistöön on herättänyt kummastelua julkisuudessa. Asian nosti esiin tänään myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenojohtaja Kai Mykkänen ryhmän kesäkokouksessa Tampereella.

Mykkäsen mukaan Purran määritelmällä suomalaisiksi laskettaisiin vain osa Suomen kansalaisista.

– Tulevaisuudessa joukossamme on paljon ulkomaalaistaustaisia suomalaisia. Sen näkee jo nyt vaikka vierailemalla Uudenmaan varuskunnissa. Ei siellä ulkomaalaisia palvele, vaan taustaltaan moninaisia suomalaisia. Maahanmuuton tulee olla valikoivaa ja kotouttamisvaiheen ehdollisuuksien tiukkoja. Mutta sen jälkeen pysyvästi Suomessa asuvien välille ei pidä vetää ylimääräisiä viivoja vaan niitä jakolinjoja pitää pikemminkin ylittää, Mykkänen sanoi.

Riikka Purran mukaan hänen näkemyksensä suomalaisten jäämisestä vähemmistöön perustuu vieraskielisyyteen ja tämän osalta virallisiin tilastoihin. Sellaiseen jaotteluun kuin kotimaiset kielet ja vieraat kielet.

– Kun puhutaan vieraskielisten osuuden muutoksista suomalaisissa kaupungeissa ja valtiotasolla, päädyimme tällaisiin hyvin huikeisiin lukemiin eli että suomalaiset jäävät – suomenkieliset, ruotsinkieliset – jäävät vähemmistöön muun muassa Espoossa vuonna 2053. Tämä on skenaario, joka perustuu siihen, minkä verran meille maahanmuuttoa on tullut, Purra kommentoi asiaa eduskuntaryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa Torniossa.

Purran mukaan perussuomalaisten tapa jaotella suomalaiset perustuu siis kieleen, ei Suomen kansalaisuuteen. Mykkänen on ottanut kantaa Purran näkemyksiin aiemmin myös Twitterissä.

Terveisiä naapuriin Kirkkonummelle Purralle @ir_rkp : Espoossa jokainen pysyvä asukas on espoolainen ja kansalaisuuden saatuaan suomalainen. Väite, että 2050 Espoossa suomalaiset vähemmistönä, leimaa ulkopuolisiksi kansalaisia ja Suomessa syntyneitäkin. Sellaista emme kaipaa. pic.twitter.com/xFP1XuDjHO — Kai Mykkänen (@KaiMykkanen) August 21, 2021