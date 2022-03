Riika vaihtoi Venäjän suurlähetystön osoitteen Ukrainan itsenäisyyden kaduksi

Latvian pääkaupunki Riika on antanut Venäjän suurlähetystölle uuden osoiteen. Tästä päivästä lähtien lähetystön rakennus sijaitsee Ukrainan itsenäisyyden kadulla.

Kadun nimen vaihtamisella osoitetaan tukea Venäjän hyökkäyksen kohteena olevalle Ukrainalle.

Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičs kertoo Twitterissä, että Riikan kaupunginvaltuusto päätti asiasta tänään iltapäivällä.

Liettuan pääkaupunki Vilna on tehnyt samoin. Venäjän suurlähetystö sijaitsee nykyään Ukrainan sankarien kadulla.

Vilnan pormestari Remigijus Simasius kirjoitti Facebookissa, että Liettuan posti saattaa jättää lähetykset toimittamatta, jos Venäjän suurlähetystö ei suostu käyttämään uutta osoitetta.

