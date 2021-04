Richard Dawkinsin palkinto meni – vertasi transsukupuolisia huijariin

Evoluutioteorian kirjoistaan ja ateismista maailmankuulu professori Richard Dawkins, 80, on menettänyt hänelle myönnetyn Vuoden humanisti -palkinnon.

American Humanist Association teki päätöksen sen jälkeen, kun Dawkinsin katsottiin verranneen yli 10 vuotta mustana esiintynyttä valkoihoista Rachel Dolezalia transsukupuolisiin ihmisiin.

Päätöksen mukaan Dawkinsilla on historiaa siitä, että tieteellisen keskustelun suojissa hän halventaa marginalisoituja ryhmiä.

– Jotkut miehet päättävät identifioitua naisiksi ja jotkut naiset päättävät identifioitua miehiksi. Sinua pilkataan, jos kiistät, että he kirjaimellisesti ovat sitä miksi identifioituvat. Keskustelkaa, Dawkins oli twiitannut.

Dawkins kommentoi tapahtunutta toteamalla, että nimitys ei merkinnyt hänelle sen vertaa, että hän olisi laittanut sen ansioluetteloonsa.

Mustana esiintynyt Rachel Dolezal joutui eroamaan mustien kansalaisjärjestön johdosta paljastusten jälkeen. Hän väitti ”rotujenvälisyyden” olevan vastaavaa kuin transsukupuolisuus.

In 2015, Rachel Dolezal, a white chapter president of NAACP, was vilified for identifying as Black. Some men choose to identify as women, and some women choose to identify as men. You will be vilified if you deny that they literally are what they identify as.

