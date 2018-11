Joka toinen reserviupseeri kannattaa Naton jäsenyyttä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jäsenyyden kannatus on hieman pienentynyt muutaman viime vuoden aikana.

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenilleen tekemän kyselyn perusteella lähes puolet vastanneista (49,2 prosenttia) kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Vastaavasti 30,4 prosenttia ei kannata ja 20,5 prosenttia ei sano kantaansa asiaan. Peräti 68 prosenttia haluaisi Suomen Naton jäseneksi, mikäli Ruotsi päättäisi liittyä Naton jäseneksi.

Reserviupseereiden keskuudessa Nato-jäsenyyden kannatus on hieman pienentynyt muutaman viime vuoden aikana. Lokakuussa 2016 tehdyssä kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 55,8 prosenttia RUL:n jäsenistä ja 26,1 prosenttia ei kannattanut. Toukokuussa 2017 tehdyssä kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 53,5 prosenttia ja 28,1 prosenttia vastusti sitä.

Nato-jäsenyyden kannatus on reserviupseereiden keskuudessa selvästi koko kansaa suurempaa. Maanpuolustustiedotuksen (MTS) suunnittelukunnan viimeksi (marraskuu 2017) julkaistussa mielipidetutkimuksessa Naton jäsenyyttä kannatti 25 prosenttia ja vastusti 62 prosenttia vastaajista.

Nato-jäsenyyden kannatus RUL:n kyselyssä on alhaisinta nuorten keskuudessa. Alle 36-vuotiasta vastaajista jäsenyyttä kannatti 41,2 prosenttia ja sitä vastusti 36,4 prosenttia. Alueellisesti Nato-jäsenyyden kannatus on suurinta Etelä-Suomessa (51,6 prosenttia), Lounais-Suomessa (49,8 prosenttia) ja Itä-Suomessa (48,7 prosenttia). Pienintä kannatus on Lapissa ja Pohjois-Suomessa (44,2 prosenttia) sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa (44,8 prosenttia).

Liiton jäseniltä kysyttiin ensimmäistä kertaa, mihin Suomen puolustusjärjestelmä tulisi perustua. Valtaosa (72,2 prosenttia) vastaajista kannatti nykyistä järjestelmää ja 25,6 %prosenttia kannatti miehiä ja naisia koskevaa yleistä asevelvollisuutta. Nuorista vastaajista koko ikäluokkaa koskevaa asevelvollisuutta kannatti jopa 40,5 %prosenttia. Molempia sukupuolia koskevaa vapaaehtoista asepalvelusta kannatti 1,3 prosenttia ja ammattiarmeijaa kannatti 0,6 prosenttia vastanneista.

Kysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan?” vastasi myöntävästi liki 97 prosenttia RUL:n jäsenistä.

Jäsenkysely toteutettiin liiton jäsenille sähköpostikyselynä Surveypal-järjestelmällä loka-marraskuussa. Kyselyyn vastasi 3919 Suomen Reserviupseeriliiton jäsentä.