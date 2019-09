Reserviläisten mukaan kutsuja kertauksiin yhä liian vähän

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liiton mukaan laaja osallistuminen omaehtoiseen koulutukseen kertoo korkeasta maanpuolustustahdosta.

Hallitus päätti budjettiriihessään, että kertausharjoituksiin kutsutaan ensi vuonna 1 200 reserviläistä enemmän kuin kuluvana vuonna.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjolan mukaan käytännössä tämän myötä kertausharjoituskutsun saa ensi vuonna noin 19 000 reserviläistä.

Pohjola pitää kehityssuuntaa hyvänä, mutta volyymia edelleen riittämättömänä.

– Kertausharjoitusmäärien kasvu on hyvä asia mutta pitää muistaa, että todellinen harjoitustarve on merkittävästi suurempi. Onhan sodan ajan vahvuutemme peräti 280 000 henkilöä, joista yli 96 prosenttia on reserviläisiä. Ensi vuonna heistä kutsutaan kertaamaan noin seitsemän prosenttia, Pohjola toteaa tiedotteessa.

Tätä suurempi joukko reserviläisiä pitää hänen mukaansa vuosittain itse yllä omia sodan ajan taitojaan osallistumalla Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämään koulutukseen.

MPK:n kursseille ja muihin vapaaehtoistapahtumiin osallistuu vuositasolla keskimäärin 30 000 reserviläistä, joista noin kolmannes on sijoitettuna Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin.

– Reserviläisten laaja osallistuminen omaehtoiseen koulutukseen kertoo suomalaisten korkeasta maanpuolustustahdosta. Paljon näyttävämmin usein kuitenkin uutisoidaan siviilipalveluksen hakeutuvista henkilöistä ja sinne siirtyvistä reserviläisistä, joiden yhteenlaskettu määrä ei ole edes kymmentä prosenttia tästä, Pohjola sanoo.

Valmiutta lisätään

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen resursseja lisätään jo ensi vuonna. Valtion talousarvioesityksessä MPK:n ja muiden maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen esitetään käytettäväksi runsaat 4,8 miljoonaa euroa, joka on yli kaksi kertaa enemmän kuin tänä vuonna.

Taustalla on viime vaalikaudella tehty lakimuutos, jolla tiivistettiin Puolustusvoimien ja MPK:n välistä yhteistyötä. Tavoitteena oli tehostaa lähinnä paikallisjoukkoihin sijoitettujen reserviläisten koulutusta.

Vastaavasti myös Puolustusvoimien organisaatiota vahvistetaan ensi vuonna 42 uudella viralla. Uudet tehtävät kohdistetaan mm. vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen sekä henkilöstötarpeisiin, joilla tuetaan valmiuden ylläpitoa ja uusien suorituskykyjen rakentamista.

– Viime vaalikaudella tehdyillä lakimuutoksilla lisättiin puolustuksemme toimintakykyä nopeissa ja yllättävissä tilanteissa. Reserviläisliitto on tyytyväinen siihen, että nämä muutokset viedään loppuun saakka ja, että tarvittavat määrärahat on sisällytetty osin jo valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen, Pohjola toteaa.