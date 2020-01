Reserviläisliitto kiirehtii naisia kutsuntoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kutsuntojen laajentamisesta naisiin pitäisi tehdä Reserviläisliiton mielestä päätös jo tällä vaalikaudella.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tänään julkaistun haastattelututkimuksen mukaan 68 prosenttia suomalaisista puolustaisi Suomea sotilaallisesti myös epävarmoilta näyttävissä tilanteissa. Miehistä sotilaallisen puolustautumisen kannalla on 78 prosenttia ja naisista 58 prosenttia.

Reserviläisliiton toiminnanjohtajan Olli Nybergin mukaan sukupuolten välinen näkemysero johtuu ennen kaikkea siitä, että suuri enemmistö miehistä on suorittanut varusmiespalveluksen.

– Nuoret miehet huomaavat nopeasti armeijassa, että Suomella on koko maan kattava, tehokas puolustusjärjestelmä ja, ettei maahantunkeutuja tänne niin vain kävele. Samalla usko omaan sotilaalliseen osaamiseen, tekemiseen ja puolustusmahdollisuuksiimme kasvaa. Naisilta tämä tieto ja kokemus puuttuu, hän sanoo.

Vastaavia mielipidemittauksia on tehty 1960-luvulta saakka ja niissä naisten maanpuolustustahto on aina ollut miehiä alhaisemmalla tasolla. Reserviläisliitto on esittänyt ratkaisuksi vain miehiä koskevien kutsuntojen laajentamista myös naisia velvoittaviksi.

– Yleiseen asevelvollisuuden ja suuren reservin varassa toimiva puolustusjärjestelmämme vaatii tuekseen suomalaisten korkean maanpuolustustahdon. Kutsuntojen laajentamisesta myös naisia koskeviksi tulisi tehdä päätös jo tällä vaalikaudella. Uskomme vahvasti, että kutsunnoissa jaettava tieto puolustusjärjestelmämme perusteista nostaisi nopeasti naisten maanpuolustustahtoa, evästää Nyberg työnsä pian aloittavaa, yleisen asevelvollisuuden tulevaisuutta selvittävää, parlamentaarista komiteaa. Sen työtä johtamaan on nimetty kansanedustaja Antti Lindtman (sd.).

MTS:n tutkimuksen mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on vahvistunut vuodentakaisesta. Miesten halu puolustaa maata sotilaallisesti on noussut kahdeksan prosenttia ja alle 25-vuotiaiden peräti yhdeksän prosenttia.

– MTS:n vuosittaisten tutkimusten tulokset toimivat usein puolustusta koskevan, kansallisen päätöksentekomme yhtenä perustana. Olisikin tärkeää kyetä kasvattamaan tutkimuksessa käytettävän otoksen suuruutta niin, että virhemarginaali olisi myös eri ikä- ja muiden vastaajaryhmien osalta nykyistä alhaisempi, toteaa myös MTS:n hallituksen varajäsenenä toimiva Nyberg.