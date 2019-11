Reserviläisliitto ampuisi alas lyijyammuskiellon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Reserviläisliitto perää Suomelta toimia EU:n valmisteleman lyijyammuskiellon tyrmäämiseksi.

Reserviläisliiton mukaan kielto romahduttaisi patruunatuotannon unionin alueella, koska kaupalliset tuotantolinjat sulkeutuisivat kannattamattomina eikä niitä enää kriisitilanteissa voitaisi ottaa viranomaiskäyttöön.

– Kriisitilanteessa patruunoita ei kyettäisi tuottamaan riittävästi sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin ja muihin, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyviin tehtäviin. Puolustusvoimien tarve hankkia patruunoita ennakkoon kasvaisi merkittävästi ja tähän jouduttaisiin todennäköisesti ohjaamaan lisää varoja valtion talousarviosta, totesi Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg tiistaina eduskunnalle.

Hänen mukaansa lyijyammusten korvaaminen vaihtoehtoisilla materiaaleilla olisi myös kallista ja heikentäisi sisäistä turvallisuutta.

– Korvaavat ampumatarvikkeet olisivat vaarallisempia selvästi suuremman kimmokeriskin, läpäisykyvyn ja kantomatkan johdosta. Osa nyt käytetyistä turvavälineistä ei todennäköisesti enää suojaisi käyttäjäänsä näiltä luodeilta, sanoi Nyberg puolustusvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa.

Reserviläisliitto esittää merkittäviä muutoksia myös EU:ssa niin ikään jo vireillä olevaan lyijyhaulien käyttökieltoon kosteikoilla. Esityksessä käytetty RAMSAR-kosteikkomääritelmä tulkitsee suuren osan Suomen pinta-alasta kosteikoiksi. Liitto vaatii, että rajoitusten piiristä tulee ehdottomasti rajata pois ainakin ampumaradat, joiden lyijyhaitat on jo minimoitu ympäristöluvilla.

– Esitämme, että lyijyhaulikiellon kosteikkomääritelmä rajataan kattamaan vain pysyvät vesistöt. Tällöin tilanne säilyisi pitkälti nykyisen kaltaisena, sillä Suomessa kiellettiin lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä jo vuonna 1996, Nyberg totesi.

Reserviläisliitto muistuttaa myös, että Suomen puolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin. Puolustusvoiminen 280 000 hengen suuruisista sodan ajan joukoista reserviläiset muodostavat yli 96 prosenttia.

– Reserviläisten ampumataito on pitkälti omaehtoisen ampumaharjoittelun varassa, joka on Suomessa erittäin laajaa. Yksinomaan Reserviläisliitossa ammuttiin vuonna 2018 yli kolme miljoonaa laukausta, joka on noin puolet Puolustusvoimien puitteissa vuosittain ammuttavasta laukausmäärästä.