Republikaanit uhkaavat pilkkovansa Facebookin osiin

Yhdysvaltain republikaanipuolueen poliitikot arvostelevat Facebookin päätöstä, jonka mukaan ex-presidentti Donald Trump ei voi palata Facebookin käyttäjäksi. Pisimmälle arvostelussa menee Trumpin entinen henkilöstöpäällikkö Mark Meadows, joka uhkailee Facebookia yhtiön pilkkomisella.

– Olen varma, että lukuisat kongressin jäsenet pohtivat, pitäisikö Facebook pilkkoa, jotta voitaisiin varmistaa, ettei sillä ole monopolia, Meadows sanoo konservatiivisen Fox Newsin haastattelussa.

Meadows ei itse ole kongressin jäsen. Hänen mukaansa Facebook käyttää kaksoisstandardeja, joissa Trumpia koskevat eri säännöt kuin muita käyttäjiä.

Kongressin edustajainhuoneen jäsen Kevin McCarthy katsoo, että Facebook toimii demokraattien hyväksi eikä todellisuudessa tarjoa alustaa vapaalle keskustelulle.

– Jos he (Facebook) sulkevat Trumpin tilin, seuraavaksi niin käy kaikille konservatiiveille. Republikaanienemmistöinen edustajainhuone laittaisi suitset isoille teknoyhtiöille vapaan sanan puolesta, McCarthy toteaa.

Republikaanisenaattori Rick Scott sanoo, että hänen mielestään teknoyhtiöt luulevat voivansa hallita kaikkea.

– Yhtiöt sensuroivat amerikkalaisia mutta antavat brutaalien diktaattorien tulla alustoilleen, joten niille ei tule antaa vapaata pääsyä henkilökohtaisiin tietoihimme, josta ne hyötyvät.

Samankaltaisen tekstin kirjoittaa entinen Etelä-Karolinan kuvernööri Nikki Haley, josta povataan republikaanien presidenttiehdokasta vuoden 2024 vaaleihin.

– Facebook ja Twitter sulkevat entisen presidentin tilit, mutta eräillä diktaattoreilla, terroristeilla ja muilla pahantekijöillä on vielä alusta käytössään.

Myös Twitter sulki Trumpin tilin tammikuussa, kun tämän kannattajat valtasivat kongressitalon Washingtonissa.

Facebook and Twitter ban a former U.S. President, yet, some of the world’s worst dictators, terrorists, and bad actors still have a platform.

This is a gross double standard and it’s why most Americans don't trust big tech.

— Nikki Haley (@NikkiHaley) May 5, 2021