Jätti ennustaa vallankumousta – tällaiset ovat älyrenkaat

Nokian Renkaiden mukaan älyrenkaat yleistyvät Suomessa jo lähivuosina.

Liikenteen automatisaatio etenee, mikä lisää vaatimuksia myös auton renkaille. Kun auto ei ole ihmisen ohjauksessa, sen täytyy pystyä itsenäisesti havainnoimaan ajo-olosuhteita esimerkiksi renkaisiin asennettujen sensoreiden kautta. Vanhat tutut turvallisuusominaisuudet kuten jääpito ja vesiliirron vastustuskyky saavat rinnalleen reaaliaikaista dataa tuottavaa teknologiaa.

Nokian Renkaiden tuote- ja markkinointijohtaja Jukka Kasi ennustaa, että älyrenkaat saapuvat Suomeen noin viiden vuoden päästä.

Älyrenkaat keräävät säästä ja renkaista itsestään saatavaa tietoa, mukauttaa ajamista ja havainnoivat vallitsevia ajo-olosuhteita. Renkaiden sensorit voivat tarkkailla myös renkaiden kulumista, paineita ja renkaan sisälämpötilaa. Renkaan lämpötilan nouseminen voi esimerkiksi kertoa alkavasta rengasvauriosta, johon voidaan reagoida, eikä se pääse aiheuttamaan vaaratilannetta tien päällä.

Älyrenkaita on nykyiselläänkin saatavilla. TPMS-rengaspainevahdit ovat kuluttajille tuttuja, mutta sitä pidemmälle viety teknologia on toistaiseksi pääosin ammattilaiskäytössä. Nokian Tyres Intuitu taas on maatalous- ja urakointirenkaisiin tarkoitettu konsepti, jossa sensoreilla varustetut renkaat yhdistyvät dataa keräävään mobiilisovellukseen.

Suuri ”vallankumous” on kuitenkin vielä tulematta. Tulevaisuudessa renkaat voivat itse ilmoittaa kulumisesta rengasmyymälään, josta uudet kumit toimitetaan oven taakse tai parhaimmillaan asennetaan suoraan autoon.

Jukka Kasin mukaan ensimmäinen askel on kuitenkin se, että tieto renkaiden kulumisesta välitetään kuskille. Samaan tapaan kuin jo nyt auto voi ilmoittaa polttoaineen olevan lopussa, ja ajotietokoneeseen yhdistetty navigaattori ohjaa lähimmälle huoltoasemalle.

Ennakoivan huollon merkitys korostuu erityisesti sitten, kun yhteiskäyttöautot lisääntyvät ja etenkin, kun ne alkavat liikennöimään itsenäisesti. Täten varmistetaan, että auto ei jätä kyytiläisiään tien varteen.

– Ensimmäiseksi älyrenkaat yleistyvät sähköautoissa, sillä niissä on isot renkaat ja paljon sensoreita sekä linkityksiä renkaisiin. Se tapahtuu noin viiden vuoden päästä, Kasi summaa.