Remove China Apps vietiin käsistä – katosi

Mikrobitti uutisoi Kiinan vakoilusta ja tekemisistä huolestuneiden nostaneen intialaisen Remove China Apps -sovelluksen suureen suosioon.

Sovellus kuitenkin poistettiin pian Google Playsta. Sen voi silti yhä saada näin.



Ilmaisella sovelluksella voi yhdellä kertaa poistaa mobiililaitteistaan kaikki sovellukset, jotka on kehitetty Kiinassa. Aivan kaikkia pelejä se ei kuitenkaan tunnista. Google Playssa Remove China Apps nousi ykkössovellukseksi ja sitä meni kahdessa viikossa viisi miljoonaa.

Kiinan harjoittama seuranta huolettaa monia, eikä koronavalehtelu ole parantanut asiaa. Maan lakien sovellusten kehittäjien on luovutettava tietonsa hallitukselle, jos niin pyydetään. Tämä on syynä myös USA:n vastenmielisyydelle Huawei-yhtiötä kohtaan.

I am consciously going to stop using everything that is Chinese. As they are a part of most of the things we use, it will take time but I know, one day I’ll be Chinese free. You should try it too …

— Arshad Warsi (@ArshadWarsi) May 30, 2020