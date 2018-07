Rekrytoija: Pulaa on enemmänkin osaamisesta kuin hakijoista

Osaajapula on pahentunut tietotyön, teknologian ja digitaalisen maailman myötä.

Rekrytointi- ja henkilöstöalalla toimivan ManpowerGroupin tekemän kansainvälisen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan Suomen työnantajista 45 prosentilla on vaikeuksia täyttää avoimia työtehtäviä. Vuonna 2016 vastaava luku oli 37 prosenttia. Esimerkiksi Iso-Britanniassa tai Norjassa sen sijaan työvoiman saantivaikeuksista raportoi vain 19 prosenttia ja 25 prosenttia vastaajista.

Hakijapula on ManpowerGroupin mukaan vaikeuttanut työnantajien elämää jo vuosia, kun haussa on ollut ammattityöntekijöitä, siivoojia ja autonkuljettajia. Varsinainen osaajapula on kuitenkin kehittynyt ja pahentunut tietotyön, teknologian ja digitaalisen maailman myötä, jolloin pulaa on enemmänkin osaamisesta kuin hakijoista.

Useimpiin vaikeimmin täytettäviin työtehtäviin vaaditaan yhtiön mukaan keskiasteen jälkeistä koulutusta, mutta ei aina ylempää korkeakoulututkintoa.

– Osaavien työntekijöiden kysyntä jatkaa Suomessa kasvuaan lähes kaikilla aloilla. Työnantajat eivät löydä osaajia, joilla olisi sopiva yhdistelmä teknistä osaamista ja työelämätaitoja, kertoo ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola.

Työntekijöiden houkuttelua, rekrytointia ja sitouttamista on hänen mielestään siksi lähestyttävä uudesta näkökulmasta. Työnantajien olisi tarpeen mukaan ostettava ja vuokrattava osaamista sekä autettava työntekijöitä hankkimaan uusissa tehtävissä vaadittavia taitoja.

Kariolan mukaan painopisteen onkin siirryttävä entistä enemmän menneisyyden meriiteistä ihmisten tulevaisuuden potentiaalin arvostamiseen. Kehittämällä työtekijöiden osaamista työvoiman kuluttamisen sijaan varmistetaan, että ihmisillä ja yrityksillä on eväät menestykseen myös jatkossa.

Suomen niin sanottu aktiivimalli kaksi patistaisi työttömiä useammin tapahtuvaan työnhakuun.

– Toteutuessaan malli varmasti lisää työnhakijoiden määrää ja sitä kautta edistää parempaa kohtaantoa joillakin hakijapula-aloilla, mutta osaajapulan ratkaisijaksi siitä ei ole, Kariola toteaa.

Hänen mielestän osaamisen kasvattamiseksi täytyy tehdä työtä monella rintamalla, yhteistyössä yritysten, julkishallinnon ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

– Samalla on kehitettävä Suomen vetovoimaisuutta työperäisen maahanmuuton kohteena, Kariola esittää.

Kariola on myös Henkilöstöpalveluyritysten liiton varapuheenjohtaja.

ManpowerGroupin vuosittaiseen Talent Shortage -tutkimukseen osallistui lähes 40 000 työnantajaa 43 maasta