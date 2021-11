Tunnettu leipä alkaa kampanjoida miesten monimuotoisuuden puolesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Fazerin Reissumies saa marraskuun ajaksi ”monimuotoisempaa mieskuvaa edustavat kasvot” leipäpusseihinsa.

Fazerin tiedotteen mukaan yhtiö on teettänyt kyselytutkimuksen, jonka mukaan lähes puolet suomalaisista miehistä kokee, että ”mieskuva on ahdas”.

– Ikoninen, useiden suomalaisten rakastama Reissumies haluaa laajentaa edustamaansa mieskuvaa monimuotoisemmaksi, jotta yhä useampi kokisi olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. Reissumies saa pakkauksiinsa uudet kasvot syksyn kampanjan ajaksi, tiedotteessa todetaan.

Monimuotoisempaa ja suvaitsevampaa mieskuvaa edustavia Reissumies-leipäpusseja valmistetaan miljoona kappaletta.

Syksyn Reissumiehinä toimivat Fazerin mukaan monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskonsultti Dakota Robin, rap-artisti ja lasten jalkapallovalmentaja PastoriPike ja kiekkolegenda Marko Jantunen. ”Jokainen heistä edistää omalla työllään monimuotoisuuden hyväksymistä, ja on siksi valikoitunut kampanjan kasvoiksi”.

Tiedotteen mukaan kyselyssä hieman yli puolet vastaajista koki, että brändien ja yritysten on hyvä ottaa kantaa miesnormin kaltaisiin ajankohtaisiin aiheisiin.

– Miesten diversiteettiin ei ole vielä monikaan yritys tarttunut. Kuten tutkimustulokset osoittavat, tämä on tärkeä aihe esiin nostettavaksi. Kampanjamme inspiraationa on toiminut yksi yrityksemme arvoista ”pohjoinen vapaus”. Se tarkoittaa, että tuemme Fazerilla jokaisen ihmisen vapautta olla juuri sellainen kuin hän on ja oikeutta tehdä omat elämänvalintansa. Haluamme edistää erilaisuuden hyväksymistä, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa – ja saada aikaan keskustelua aiheesta. Nyt näiden asioiden puolesta puhuu Reissumies, Reissumiehen brändistä Fazer Leipomoilla vastaava Ari Ahola toteaa tiedotteessa.