Reijo Karhinen etsii maatiloille puolta miljardia – “ei ratkea hienosäädöllä”

OP-ryhmän entinen pääjohtaja kysyi Juha Sipilältä kolme kertaa, onko tehtävässä mieltä.

Selvitysmies Reijo Karhinen pohtii parhaillaan, millä tavalla maatalouden yrittäjätuloa voitaisiin nostaa 500 miljoonalla eurolle. Hän sanoo, että tehtävä on vaikea mutta mahdollinen.

– Yritysjohtajana kun tilannetta katson, niin hienosäätämällä tilanne ei korjaannu, OP-ryhmän entinen pääjohtaja Karhinen toteaa.

Tavoitteena ei ole korottaa maataloustukia vaan järjestellä markkinoita uudelleen ja hankkia uusia tulonlähteitä.

Karhinen ryhtyi tehtävään alkukesällä, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk.) soitti ja ehdotti.

– Kysyin Sipilältä kolme kertaa, onko tavoite realistinen, ja hän sanoi, että on. Itsekin sanoisin, että se on saavutettavissa oleva asia.

Karhinen on kesän aikana kerännyt tietoa kyselyillä, kiertämällä Suomea ja tapaamalla ihmisiä. Verkkokyselyyn vastasi 3 550 ihmistä.

Karhinen sanoo, että tilanne on vaikea. Maatalouden kannattavuus on heikentynyt ja tuottajahinnat ovat suorastaan romahtaneet viidessä vuodessa. Lisäksi ilmapiiri tuotantoketjussa on huono.

– Miten ihmeessä voin tehdä esitystä, kun tilanne on näin tulehtunut?

Maataloustuottajien mielestä suurin syyllinen vaikeaan tilanteeseen on kauppa. He sanovat, että kaupan roolia on pienennettävä. Lisäksi he haluavat tuotteistaan korkeampaa hintaa.

Kauppaa hallitsevat Suomessa K- ja S-ryhmät. Karhinen myöntää, että niiden neuvotteluasema on vahva, mutta ne ovat saavuttaneet aseman laillisin keinoin tekemällä “fiksuja ratkaisuja”.

– Jossain toisessa yhteydessä rakennemuutosta voisi hehkuttaa, että onpa hienosti tehty. Rakenteitten kehittäminen ei ole ketjun kaikissa osissa ollut yhtä nopeaa, Karhinen vihjaa.

Tämän tarkemmin hän ei kerro, mitä hän tarkoittaa. Ketjuun kuuluu kolme osaa, kauppa, teollisuus ja tuottajat, joten hänen täytyy tarkoittaa joko teollisuuden tai tuottajien rakenteita.

Karhinen ei myöskään paljasta, millaisia keinoja hän aikoo esittää, jotta viljelijöiden tilanne paranisi. Sen verran hän sanoo, että uusia innovaatioita tarvitaan ja vientiä pitää lisätä.

Nämä voidaan lukea “vaarattomiksi” keinoiksi, koska niistä ei kiistaa syntyne. Sen sijaan kilpailulain tulkinta on jo vaarallisempi aihe. Asia oli esillä viime viikolla hallituksen budjettiriihessäkin.

Karhinen vihjaa, että lakia voitaisiin tarkastella uudelleen.

– Kenen etua nykyinen lainsäädäntö ja tulkinnat ajavat? Tämä on kysymys.

Karhisen työ valmistuu tammikuun lopussa.