Rehtorit IS:lle: Pidempi oppivelvollisuus ei motivoi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppivelvollisuuden pidentäminen saattaisi jopa vähentää opetuksen ja ohjauksen resursseja.

Ammatillisten oppilaitosten rehtorit pitävät oppivelvollisuuden pidentämistä huonona keinona koulupudokkuuden vähentämiseen, uutisoi Ilta-Sanomat.

Rehtorien mukaan hallituksen suunnittelema oppivelvollisuuden pidentäminen saattaa jopa kääntyä itseään vastaan, kun oppivelvollisuuden pidentyessä oppilaitosten on maksettava myös kaikki opiskelijoiden oppikirjat ja koulumatkat.

Se voi rehtoreiden mukaan tulla niin kalliiksi, että varoja joudutaan ottamaan opetuksesta ja ohjauksesta. Rehtoreiden mukaan oppimateriaalien maksullisuus on harvoin syynä keskeyttämiselle

Opiskeluun pakko ei rehtoreiden mukaan motivoi. Lintsaajat lintsaavat jo peruskoulussa. Jos oppivelvollisuus pitenee, poissaolijoiden valvominen alkaa viedä myös muiden kuin koulun henkilökunnan aikaa.

– Meilläkin on paljon opiskelijoita, jotka eivät ole kauhean motivoituneita tai sitoutuneita, mutta heidän on pakko olla koulussa kun he eivät saa työttömyyskorvaustakaan, espoolaisen Omnian rehtori Maija Aaltola sanoo IS:lle.

Aaltolan mielestä Suomessa puhutaan liian vähän siitä, että koko tutkinnon suorittaminen ei ole kaikille opiskelijoille realistinen ratkaisu. Hän etsisi polkuja työelämään esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella, joka ei kuitenkaan anna kokonaista tutkintoa.

Samoilla linjoilla on Savon ammattiopiston rehtori Birgitta Kankaanpää, jonka mielestä syyt opintojen keskeytymiseen tai niihin hakematta jättämiseen ovat koulukuntoisuudessa. Kyse on siis esimerkiksi mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyvistä ongelmista.