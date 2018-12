”Rehelliset voivat nukkua rauhassa, mutta konnat olkoot varuillaan”

Eduskunta hyväksyi yksimielisesti lainsäädännön, jolla valvotaan tiedusteluviranomaisten toimintaa.

Eduskunta hyväksyi tänään torstaina tiedusteluvalvontaa koskevat lait yksimielisesti. Laeilla perustetaan tiedusteluvalvontavaltuutetun virka ja tiedusteluvalvontavaliokunta eduskuntaan.

Siviilitiedustelulaki ja laki sotilastiedustelusta ovat vielä valiokunnissa työn alla. Tiedustelulainsäädännön parlamentaarista seurantaryhmää vetänyt kansanedustaja Tapani Tölli (kesk.) toivoi, että nämä niin sanotut substanssilait saadaan pian vuodenvaihteen jälkeen suureen saliin käsiteltäviksi.

Vihreiden kansanedustajan Olli-Poika Parviaisen mukaan Suomeen on nyt tulossa tiedustelulainsäädäntö, joka on länsimaiden tiukimpia ja vahvasti oikeusvaltioperustaan nojaava.

– On tärkeää, että tiedusteluvalvontavaliokunta saa kaiken mahdollisen tiedon. On tärkeää, että tiedusteluvalvontavaltuutetulla on laajat valtuudet toimia ja on tärkeää, että suojelupoliisia valvotaan parlamentaarisesti, Olli-Poika Parviainen sanoi.

Keskustan kansanedustaja Antti Kurvisen mukaan ”varsinkin siviilitiedustelujärjestelmän luomisessa ollaan rakentamassa aika isoja aukkoja kansalaisten yksityiselämän suojaan”.

– Kun tällaisia aukkoja tehdään oikeusvaltiossa, niin uskottavan, vahvan valvonnan rakentaminen on edellytys, Antti Kurvinen sanoi.

Kun viranomaisvaltuuksia lisätään, valvonnan oltava järeää

KD:n kansanedustajan Päivi Räsäsen mukaan silloin kun viranomaisvaltuuksia lisätään, myös valvonnan tulee olla järeää.

– Niin se mielestäni tässä lakipaketissa todella onkin tiedusteluvalvontavaltuutetun vahvojen valtuuksien kautta ja tietysti myös tiedusteluvalvontavaliokunnan kautta, sisäministerinä viime vaalikaudella toiminut Päivi Räsänen sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Leena Meren mukaan uusi tiedusteluvalvontavaliokunta ja tiedusteluvaltuutettu valvovat nimenomaan viranomaisia ja heidän toimintaansa, jotta ”siellä ei tapahdu lainvastaista tai asiatonta ihmisten seuraamista tai kuuntelua”.

– Kun on pelätty tätä, niin sanon, että rehelliset voivat nukkua rauhassa mutta konnat olkoot varuillaan, kokoomuksen kansanedustaja Pertti Salolainen sanoi.

SDP:n kansanedustaja Mika Kari muisteli, että kun hän viime helmikuussa piti puhujapöntöstä sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron tiedustelulaeista, silloin vähän hymyiltiin heidän esitykselleen, että suojelupoliisi tulisi kokonaisuudessaan parlamentaariseen valvontaan.

– Nyt se kuitenkin toteutuu. Pidän hyvänä sitä, että kansanedustajien rooli selvitettiin nokkelalla ja nerokkaalla tavalla niin, että kansalaisten valvoja ei osallistu valvojiensa valintaan vaan tässä löydettiin viisas ja järkevä tapa toimia, Kari sanoi.

Useissa puheenvuoroissa nousi esille huoli siitä, onko tiedusteluvalvontavaltuutetun toimistolla riittävästi resursseja. Tapani Tölli piti tärkeänä sitä, että lainsäädännön toimivuutta seurataan ja ollaan tarvittaessa valmiita korjaamaan tai kehittämään sitä.