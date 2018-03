”Reformien pohtiminen ottaa voimille” – Juhana Vartiainen otti torkut tiellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ja vihreiden kansanedustajakollegat ovat pyhiinvaellusmatkalla Santiago de Compostelaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ja vihreiden kansanedustaja Antero Vartia ovat lähteneet yhdessä pyhiinvaellusmatkalle Ranskasta Santiago de Compostelaan Espanjaan.

He kertoivat sosiaalisessa mediassa, että ”edessä on viikko katumusta ja hiljentymistä pyhiinvaellusmatkalla kohti Compostelaa”. Pyhän Jaakobin pyhiinvaellusreitti on ollut yksi merkittävimpiä kristillisiä pyhiinvaellusreittejä keskiajalta saakka.

Antero Vartian tänään julkaisemassa kuvassa Juhana Vartiainen on käynyt pitkälleen tien varteen ja näyttää torkkuvan.

– Työmarkkinareformien pohtiminen ottaa voimille, kuvassa etualalla hymyilevä Vartia kommentoi.

– Politiikka on hektistä eivätkä kansanedustajat ehdi keskustella kunnolla keskenään, mutta täällä voi rauhassa pohtia asioita ja jutella omasta ja toisten elämästä, Vartiainen kertoi Iltalehdelle.

Edessä viikko katumusta ja hiljentymistä pyhiinvaellusmatkalla kohti Compostelaa. T: veli Antero & veli Johannes pic.twitter.com/5NImiMp9n4 — Antero Vartia (@anterovartia) March 27, 2018

Kansanedustajien pyhiinvaellusmatka kestää kuusi päivää.