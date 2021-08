Nämä ovat ravitsemisliikkeiden uudet rajoitukset

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa.

Asetus tulee voimaan sunnuntaina 29. elokuuta.

Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Satakunnassa, Etelä-Karjalassa ja ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07-22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sekä sisä- että ulkotiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Liikkeen on asetuksen mukaan laadittava ja annettava asiakkaille ohjeet siitä, miten sisätiloissa sallitaan kulkeminen liikkeeseen saapumisen, sieltä poistumisen, tupakointitilassa tai wc- ja pesutilassa käymisen sekä ruuan ja juoman noutamisen yhteydessä. Käytännössä esimerkiksi tanssiminen ja karaokelavalla esiintyminen eivät ole sallittuja.

Kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä ja Rovaniemen kaupungissa ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla on edelleen sisätiloissa oltava oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Ahvenanmaan maakunnassa, Itä-Savon sairaanhoitopiirissä ja Lapin maakunnassa pois lukien Rovaniemen kaupunki ei ole erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin. Tästä poiketen Ahvenanmaan maakunnassa ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu vain kello 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-01.

Jokaisella asiakkaalla on sisätiloissa oltava oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla.