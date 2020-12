Ravitsemisliikkeiden rajoitukset pysyvät voimassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tiukimmat rajoitukset tulevat voimaan myös Ahvenanmaalla.

Hallitus on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Asetuksen muutos tulee voimaan 23. joulukuuta klo 00.00.

Leviämisvaiheessa olevien maakuntien joukkoon lisättiin asetuksen muutoksella myös Ahvenanmaa.

Ravitsemisliikkeet Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pohjois-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan maakunnissa saavat olla auki klo 23 saakka, ja ne saavat avata ovensa sulkemisen jälkeen uudelleen aikaisintaan klo 05.

Aukioloaikarajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- ja ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä saa olla 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset ennallaan

Kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa.

Lisäksi samat rajoitukset ovat voimassa edelleen Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä sijaitsevissa ravitsemisliikkeissä, mutta eivät koko Etelä-Savon maakunnassa. Tämä johtuu siitä, että maakuntaan kuuluvassa Itä-Savon sairaanhoitopiirissä epidemia on vielä perustasolla.

Alkoholin anniskelu on näiden alueiden kaikissa ravitsemisliikkeissä sallittu kello 7-22 välillä. Ravintola, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, saa olla auki kello 24-23 ja käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muut ravintolat saavat olla auki kello 01-24 ja käytössä saa olla 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Näillä alueilla kaikkien ravitsemisliikkeiden anniskelu päättyy klo 22. Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Ruokaravintoloissa asiakaspaikoista voidaan käyttää 75 prosenttia.

Epidemian perustasolla olevissa Pohjois-Savon maakunnassa ja Itä-Savon sairaanhoitopiirissä ei rajoiteta ravitsemisliikkeiden asiakaspaikkoja. Kaikki ravitsemisliikkeet saavat anniskella alkoholia kello 7-24 välisenä aikana. Ravintola, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, saa olla auki kello 02-01. Muiden ravintoloiden aukioloaikoja ei rajoiteta.