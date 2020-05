Ravintoloitsija pääministerille: Luottaisin maamme kansaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ravintoloitsija huomauttaa, että tartunnat voivat lähteä kasvamaan vaikka huonekalukaupan jonosta.

Ravintoloitsija Antti Raunio lähestyy Uuden Suomen puheenvuorossa pääministeri Sanna Marinia (sd.) haluamalla ensiksi kiittää häntä koronakriisin alun hoidosta.

– Vaikka vasta aika tulee näyttämään, olivatko päätökset oikeita, niin Teidän vakuuttavan rauhallinen esiintymisenne vaikeissa tilanteissa puri selkeästi kansaan ja maassamme onnistuttiin ilmeisen hyvin ns. social distancing -toimissa menemättä äärimmäisyyksiin.

Raunio toteaa, että hallituksenne on nyt vaikean paikan edessä.

– On hyvin todennäköistä, että epidemia on tältä erää laantumassa maassamme. Näenkin nyt tärkeimpänä palata mahdollisimman normaaliin, mahdollisimman nopeasti, kuitenkin ottaen huomioon sen, ettemme altista toisiamme turhaan riskiin viruksen kanssa.

Raunio toteaa, että ”ravintola-alamme oli yksi ainoita aloja, joiden liiketoiminta rajoitettiin lähes täysin maassamme kriisin aikana”.

– Ensin Teidän suosituksillanne kahdeksi viikoksi ja sitten Eduskunnan säätämällä lailla lähes kahdeksi kuukaudeksi. Tämä poikkeuksellinen laki loppuu 1.6.2020. Ymmärrän, että poliitikoilla on edelleen paineita rajoittaa toimintaa, sillä kukaan ei pysty takaamaan, etteikö tartuntojen määrä saattaisi lähteä jälleen kasvamaan, esimerkiksi yökerhosta. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että yhtä hyvin ne saattavat lähteä kasvamaan ruotsalaisen huonekalukaupan jonosta

Espoosta tai Vantaalta, Raunio kirjoittaa.

Hän sanoo ymmärtävänsä hyvin, etteivät viranomaisten pelot kohdistu pelkästään väkimääriin, sillä tuolloin ravintoloiden rajoittamiselle 1.6.2020 olisi erittäin hankalaa löytää yhtään hyvää perustelua.

– Ymmärrän täysin, että ajatus lähtee siitä, että juhlatuulella olevat ihmiset unohtavat helpommin nämä social distancing -normit. Minulle on kuitenkin kahden viimeisen viikon aikana käynyt hyvin selväksi, että normit on unohdettu lähes kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa. Sen lisäksi olen havainnut, että kahden viime viikon aikana myös yksityisten juhlien suosio on ollut rajussa kasvussa. Jos päätämme lähteä rajoitusten tielle 1.6., uskon rajoitusten nopeasti aiheuttavan enemmän haittaa kansalaisten turvallisuudelle kuin tuovan hyötyjä.

Raunio toivoo pääministerin harkitsevan vielä kertaalleen, kannattaako nyt säätää hätäisesti lakeja rajoittamaan ravintoloiden toimintaa.

– On täysin varmaa, ettei Teidän hallituksenne, kuten ei kenenkään muunkaan hallitus, pysty säätämään lakia, joka olisi oikeudenmukainen, tasapuolinen ja ottaisi huomioon päivittäin muuttuvan epidemiatilanteen.

– Jos olisin Teidän paikallanne, unohtaisin uudet lait ja luottaisin maamme kansaan. Määräisin sosiaali- ja terveysministeriön antamaan viikoittain vain suosituksia koskien ravintolatoimintaa. Ensi viikon maanantaista lähtien mielestäni järkevä suositus olisi, että jokaisen ravintolan on otettava epidemiatilanne huomioon ns. omavalvonnassa ja ravintoloiden täyttöasteen ei tulisi ylittää 75 %, eikä yhdenkään ravintolan tulisi ottaa yli 500 asiakasta kerralla sisään, Raunio kirjoittaa.