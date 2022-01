Ravintoloitsija ESS:lle: Yrittäjän pahin vihollinen on valtio

Mahdollinen täyssulku olisi yrittäjän mukaan poliittista teatteria.

Lahtelainen ravintolayrittäjä Kati Onnela kertoo Etelä-Suomen Sanomille olevansa tuskastunut ravintoloita koskeviin koronarajoituksiin ja puheisiin mahdollisesta täyssulusta.

– Onhan tämä oikeasti ihan hirveä tilanne. Kuulostaako Suomen tekemät koronarajoitukset valtiolta, joka tukee elinkeinon harjoittamista? Tällä hetkellä ravintolayrittäjän pahin vihollinen on Suomen valtio, Onnela sanoo ESS:lle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL esitti tiistaina anniskelupainotteisten baarien, pubien, karaokebaarien ja yökerhojen täyssulkua kolmen viikon ajaksi. Hallitukselta odotetaan tänään perjantaina linjauksia rajoituksista.

Ravintoloitsija Kati Onnela on tehnyt jo päätöksen sulkea ravintolansa ensi viikosta alkaen, vaikka esitys koskee vasta anniskelupainotteisia ravintoloita. Lomautetuksi joutuu 46 työntekijää.

– Monet kommentoivat, että yrittäjä ottaa riskin, mikä onkin totta. Nyt se riski on kuitenkin kohtuuton, kun emme voi harjoittaa elinkeinoamme. Kassat ovat tyhjiä. Ravintoloiden lisäksi tästä kärsivät monet muutkin. Lapin matkailu on pulassa ja koko alan sidosryhmät kärsivät rajoituksista, niin siivousyritykset kuin tukkukauppiaatkin, Onnela sanoo.

Teerenpeli-konsernin toimitusjohtaja Anssi Pyysing kuvailee ravintolarajoitusten uusimpia käänteitä ”poliittiseksi teatteriksi”.

– En ymmärrä ollenkaan, mitä merkitystä täyssululla enää on. Pääosa ravintoloista on joutunut toimimaan jo pitkään sellaisilla rajoituksilla, että se on täysin kannattamatonta. Päättäjät haluavat nyt vain näyttää tekevänsä jotain ja ravintolat on helppo maali, johon ampua, Pyysing sanoo ESS:lle.