Ravintoloille tukipaketti – järjestö sanoo puutteelliseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen esittämä korvaus ei yrittäjien mukaan ole riittävä työpaikkojen pelastamiseksi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on ilmoittanut 120 miljoonan euron tukipaketista ravintola-alalle. Aihetta koskeva lakiesitys annetaan eduskunnalle lähipäivinä.

– Koronakriisin vaikutukset ravintola- ja kahvilayrittäjien liiketoiminnalle ovat olleet huomattavan ankarat, eivätkä tähänastiset tukimuodot tai muut valmistellut vaikutuksia lieventävät toimenpiteet riitä täyttämään eduskunnan edellytyksiä. Näistä syistä olemme valmistelleet ravintola-alalle tukimallin, työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Malli koostuu tuesta uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia.

Hyvitystä saisivat arvonlisäverotietojen perusteella ne yhtiöt, joiden huhtikuun myynti laski alkuvuoteen nähden. Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Antti Neimalan mukaan tukea voidaan todennäköisesti maksaa parin viikon sisällä lakiesityksen hyväksymisen jälkeen. Suuret toimijat saavat suhteessa vähemmän tukea kuin pienet yritykset.

Uudelleentyöllistämisen tuki on 1 000 euroa työntekijää kohden. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että yrityksen maksama palkkasumma työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden ajalta on yhteensä vähintään 2 500 euroa.

Talouskatastrofin suurimmat kärsijät

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa arvosteli esitystä tuoreeltaan. Järjestön mukaan hallituksen tuki ei riitä työpaikkojen pelastamiseksi ja on epäoikeudenmukainen ravintoloiden sisäisen kilpailutilanteen kannalta.

Eduskunta edellytti sulkemispäätöksen tehdessään, että ravintoloille on maksettava kohtuullinen korvaus sulkemisesta. Hallituksen esittämä korvaus vastaa vain noin 12 prosenttia alan liikkeiden myynnistä huhti–toukokuussa 2019.

– 120 miljoonaa euroa ei ole kohtuullinen korvaus ravintoloille. Perusteluna määrän pienuudelle on esitetty sitä, että muutkin toimialat ovat kärsineet. Koronaviruksen talouskatastrofin suurimmat kärsijät ovat olleet kiistatta ravintolat, hotellit, kylpylät, kongressikeskukset ja monet muut matkailualan yritykset, joista suurimmalla osalla on myös ravintolatoimintaa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa matkailu- ja ravintola-alan yritysten menettäneen yli 90 prosenttia myynnistään. Myynnin menetykset ovat aiheutuneet julkisen vallan päättämistä sulkemis-, kokoontumis- ja liikkumisrajoituksista.

Monilla ravintoloilla ei ollut taloudellisia puskureita kriisin varalle. Yritysten kannattavuus on Lapin mukaan normaalioloissakin heikkoa, sillä voitto jää keskimäärin 1–3 prosenttiin liikevaihdosta.

– Yhtenä keskeisenä syynä heikkoon tuloksentekokykyyn on ravintolapalvelujen erittäin kireä verotus. Ala ei pystynyt sopeuttamaan kulujaan riittävän nopeasti romahtaneeseen kysyntään, mikä söi vähäiset puskurit. Lukuisilla ravintoloilla on koronakriisin aikana erääntyneet laskut maksamatta, Timo Lappi sanoo.

– Kun ravintolat saavat avata ovensa, mistä otetaan rahat palkkojen, elintarvikkeiden ja muiden kulujen maksamiseen. Tähän tarvitaan 350 miljoonan euron valtion suora rahallinen korvaus aiheutuneista vahingoista.