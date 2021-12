Ravintoloiden rajoituksista kantelu – ”satojen miljoonien tappiot”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruokaravintolat menettävät satoja miljoonia euroja ja joutuvat lomauttamaan tuhansia työntekijöitä, toteaa ravintola-ala.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry toteaa tiedotteessaan, että hallitus päätti asettaa leviämisalueiden ruokaravintoloille erittäin ankarat rajoitukset, joita ei voi välttää edes koronapassia käyttämällä.

Ravintola-ala huomauttaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on luokitellut ruokaravintolat vähäisen riskin tiloiksi. THL ei myöskään esittänyt valtioneuvostolle 21.12. antamassaan lausunnossa ruokaravintoloille erittäin ankaria rajoituksia.

Niin ikään eduskunta on edellyttänyt, että rajoituksissa on otettava huomioon ravintolatyyppien riskipitoisuus, ja että vähäriskisempään toimintaan suunnataan keveämpiä aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksia. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on todennut, että ruokaravintoloiden sulkemisen ennen klo 21 tulee olla erityisen korkean kynnyksen takana.

MaRa haluaa saattaa valtioneuvoston päätöksen laillisuuden tutkittavaksi, koska päätöksellä on erittäin kielteiset vaikutukset yrittäjiin ja työntekijöihin.

– Valtioneuvoston päätöksen takia ruokaravintolat menettävät myyntiä satoja miljoonia euroja ja joutuvat lomauttamaan tuhansia työntekijöitään.

Huomisesta tiistaista alkaen kolme viikkoa eteenpäin ruokaravintolat voivat anniskella kello 17 asti, ja olla auki kello 18 asti ja koronapassia käyttämällä kello 20 asti. Anniskellut juomat pitää kerätä pois kello 18. Rajoitukset koskevat illallisia tarjoilevien ravintoloiden lisäksi myös kahviloita ja pikaruokaravintoloita.

– Valtioneuvostolla ei ole epidemiaan liittyviä perusteita erittäin ankarien rajoitusten asettamiselle ruokaravintoloille, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Hänen mukaansa tuhannet illallisia tarjoilevat ruokaravintolat joutuvat sulkemaan ovensa kokonaan 28.12. alkaen kolmeksi viikoksi eteenpäin.

– Jotkin ravintolat jatkavat tappiollisena toimintaansa tarjotakseen työntekijöilleen edes vähän työtunteja. Ravintolat joutuvat lomauttamaan vastentahtoisesti tuhansia työntekijöitään. Myös kahviloiden ja pikaruokaravintoloiden tulee sulkea ovensa kello 20. Valtioneuvosto ei ole esittänyt perusteita sille, miksi se katsoo tartuntatautilain ja eduskunnan ruokaravintoloita koskevien lausumien perusteella lainmukaiseksi rajoittaa ruokaravintoloiden toimintaa päättämällään tavalla, Lappi sanoo.

– Pandemia ja jo 21 kuukautta jatkuneet erilaiset rajoitukset ovat ajaneet yritykset, yrittäjät ja työntekijät erittäin ahtaalle. Tulevaisuuskin näyttää epävarmalta. Tämän takia on perusteltua, että valtioneuvoston päätöksen lainmukaisuus selvitetään, Lappi jatkaa.