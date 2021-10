Ravintoloiden rajoituksille jatkoa – ala tekee kantelun

Hallitus päätti jatkaa ravintolarajoituksia 15. marraskuuta asti.

Valtioneuvosto on päättänyt uudessa hybridistrategiassaan, että rajoituksista luovutaan, kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut rokotesuojan tai kaikilla on ollut mahdollisuus saada se. Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut tämän useita kertoja julkisuudessa. Tämä hetki on käsillä marraskuun alkupäivinä, toteaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Ankarat rajoitukset koskevat myös ruokaravintoloita, jotka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on todennut vähäisen riskin tiloiksi.

Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta ovat todenneet useita kertoja, että toiminnan riskipitoisuus tulee ottaa huomioon rajoituksia määrättäessä. Ravintolatoimiala on ainoa elinkeinoala, jolla on voimassa ankaria rajoituksia.

MaRa tekee jäsenyritystensä puolesta kantelun oikeuskanslerille valtioneuvoston päätöksestä jatkaa asetuksen voimassaoloa ja erityisesti ruokaravintoloita koskevista rajoituksista.

Valtioneuvosto ei noudata hybridistrategiaansa

– Valtioneuvoston päätös ei ole sen syyskuun alussa hyväksymän uuden hybridistrategian mukainen. Sen mukaan rajoitukset pitäisi purkaa näinä päivinä. Valtioneuvosto teki kuitenkin päinvastaisen päätöksen ravintolarajoitusten jatkamisesta ankarina alueilla, jotka muodostavat reilusti yli puolet Suomen ravintola-alan liikevaihdosta ja työllisyydestä MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Hallituksen esityksen, perustuslakivaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntojen ja mietintöjen mukaan rajoituksia ei voida jatkaa sillä perusteella, että ravintola voi päästä niistä eroon ottamalla koronapassin käyttöön.

– Juuri näin tässä kuitenkin on käynyt. Valtioneuvosto käyttää yrittäjiä ja työntekijöitä välineenä painostaa kansalaiset ottamaan koronarokote. Kannustaminen rokotteen ottamiseen on erittäin kannatettavaa, mutta ravintola-alan käyttäminen tässä tarkoituksessa ei ole kohtuullista eikä koronapassilain tarkoituksen mukaista, Lappi sanoo.

Valtioneuvoston päätös jatkaa asetuksen voimassaoloa muuttamattomana sen sijaan, että rajoitukset olisi purettu, on taas yksi isku jo lähes 20 kuukautta kestäneessä yrittäjien ja työntekijöiden piinassa.

–Valtioneuvosto on jättänyt alan yrittäjät ja työntekijät yksin kantamaan koronapandemian erittäin negatiivisia seuraamuksia. Tiedämme, ettei rajoituksia valmisteleva sosiaali- ja terveysministeriö kiinnitä huomiota yrittäjien ja työntekijöiden selviämiseen edes jotenkin taloudellisesti ja henkisesti koronakriisistä, mutta valtioneuvoston pitäisi ottaa kriisin ja rajoitusten vaikutukset laajemmin huomioon. Haluamme saattaa valtioneuvoston tämän päiväisen päätöksen oikeuskanslerin tutkittavaksi. Odotamme mielenkiinnolla, miten oikeuskansleri perustelee rajoitusten jatkamisen etenkin ruokaravintoloiden osalta, Lappi sanoo tiedotteessaan.