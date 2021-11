Ravintoloiden rajoituksiin muutoksia – ravintola-ala tekee kantelun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kymenlaaksossa otetaan käyttöön ravintolarajoitukset.

Hallitus on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi.

Alueen epidemiatilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi Kymenlaaksossa otetaan käyttöön leviämisvaiheen rajoitukset ravintoloille.

Asetuksen muutos tulee voimaan perjantaina, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnassa perjantaista alkaen

Anniskelu on sallittu kello 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla täytyy sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Vaihtoehtona ravitsemistoiminnan erityisille rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Kiihtymisvaiheen ja perustason alueilla ei perjantaista alkaen ole erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

”Rajoitukset eivät ole oikeasuhtaisia ja välttämättömiä”

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry toteaa, että Kymenlaaksossa ollaan saavuttamassa 80 prosentin rokotekattavuus.

– Alueellinen koronakoordinaatioryhmä ei mainitse ravintoloita lainkaan listatessaan yleisimpiä tartunnanlähteitä, mutta tästä huolimatta rajoitukset kohdistetaan vain ravintoloihin. Sairaalahoidossa on seitsemän henkilöä, jotka ovat alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan lähes ainoastaan rokottamattomia henkilöitä. Ravintolayrittäjät ja -työntekijät kantavat ainoana elinkeinoelämän alana rokottamattomuudesta aiheutuvat kielteiset taloudelliset seuraukset, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Hänen mukaansa ravintoloihin kohdistetut rajoitukset eivät ole oikeasuhtaisia ja välttämättömiä, kuten tartuntatautilaki edellyttää.

– Erityisen moitittavaa on rajoitusten kohdistaminen ruokaravintoloihin, jotka THL on luokitellut vähäisen riskin tiloiksi kuten päivittäistavarakaupat ja kampaamot. MaRa tekee päätöksestä kymenlaaksolaisten jäsenyritystensä puolesta kantelun oikeuskanslerille, Lappi toteaa.