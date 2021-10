Ravintoloiden rajoituksiin muutoksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keski-Pohjanmaalla otetaan käyttöön ravintolarajoitukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Keski-Pohjanmaan maakunnan epidemiatilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi alueella otetaan käyttöön leviämisvaiheen rajoitukset ravintoloille.

Asetuksen muutos tulee voimaan perjantaina.

Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa sekä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

Anniskelu on sallittu kello 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Kaikilla asiakkailla pitää sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Muualla maassa eli kiihtymisvaiheen ja perustason alueilla ei erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Eduskunnassa käsitellään hallituksen esitystä, jonka mukaan ravitsemisliikkeet voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä vaihtoehtona asetuksessa säädetyille ravitsemistoiminnan rajoituksille.