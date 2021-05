Ravintoloiden rajoitukset muuttuivat tänään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on muuttanut asetusta ravitsemisliikkeiden rajoituksista.

Epidemiatilanteen heikentymisen vuoksi anniskelu- ja aukioloaikaa koskevat rajoitukset tiukentuvat Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Etelä-Karjalan maakunnassa epidemiatilanne on puolestaan parantunut, joten anniskelu- ja aukioloaikaa koskevat rajoitukset kevenevät.

Asiakasmäärärajoituksiin ei tule muutoksia. Asetuksen muutos tuli voimaan tänään keskiyöllä.

Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa sekä Lapin sairaanhoitopiirissä anniskelu on sallittu kello 07-00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille kello 05-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa saa olla käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Asiakasmäärärajoitukset eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä anniskelu on sallittu kello 07-22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, alkoholia saa anniskella kello 07-18. Ravintolat saavat olla auki kello 05-19. Sisätiloissa saa olla käytössä puolet asiakaspaikoista.

Muissa ravintoloissa alkoholia saa anniskella kello 7-19 ja aukioloaika on kello 05-20. Sisätiloissa saa olla käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Myös näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke-esiintymiset ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Yllä mainitut asiakaspaikkarajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.

Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.