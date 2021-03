Ravintoloiden hätähuuto: Edes vuokria ei alenneta

Matkailu- ja ravntola-ala haluaa valtiolta täydet korvaukset sulun aiheuttamista kuluista.

Ravintoloita edustava Matkailu- ja Ravintolapalvelut (MaRa) sanoo, että alan yrittäjät ja työntekijät ovat ajautuneet umpikujaan, koska koronakriisi on kestänyt jo vuoden. Pääomat on syöty, rahaa ei tule mistään, mutta osa kuluista juoksee edelleen. Useimmat ravintola joutuvat maksamaan täyttä vuokraa, MaRa toteaa.

– Yritysten omat pääomat on syöty, lainaa on otettu pankista niin paljon kuin on saatu ja yrittäjän omaisuus on kattavasti vakuutena veloista. Enemmistö vuokranantajista ei suostu alentamaan vuokria edes sulun ajalta. Rahat ovat lopussa eikä sitä ole saatavissa mistään, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessaan.

Hän vaatiikin, että valtio hyvittää kokonaan tämänhetkisen sulun aiheuttamat kiinteät kulut. Niitä kertyy järjestön mukaan runsaat 90 miljoonaa euroa.

Hallitus on todennut, että valtio korvaa palkkakulut kokonaan ja muista joustamattomista kuluista 70 prosenttia. Se ei Lapin mukaan riitä.

– On erinomaista, että palkkakustannukset hyvitetään kattavasti. Muut joustamattomat kulut kuitenkin vain 70-prosenttisesti. Yrityksiltä ei löydy lopun 30 prosentin kattamiseen varoja, koska valtaosalla yrityksistä ei ole myyntiä sulun ajalla lainkaan.

Hallitus laskee joustamattomien kulujen määrän helmikuun kulujen mukaan. Lappi huomauttaa, että maaliskuu on pitempi kuin helmikuu, joten palkkakulutkin nousevat suuremmiksi.

– Sulkemiskorvaus jää tämän vuoksi liian pieneksi. Koska laki on voimassa vuoden loppuun asti ja sulun piiriin voi tulla myös kesätoimialoja, vertailukuukautena tulee olla yrityksen valinnan mukaan helmikuun 2021 lisäksi kesä-syyskuu 2020, Lappi sanoo.

Hallituksen esityksessä korvausta maksetaan vasta, kun sulku on kestänyt 15 päivää. MaRan mielestä korvausta pitää maksaa alusta lähtien.