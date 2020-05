Ravintoloiden alvit 10 prosenttiin? Kokoomukselta vihreää valoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen mukaan ratkaisu voisi toimia pidemmän aikavälin käynnistysryyppynä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoo puolueen suhtautuvan myönteisesti matkailu- ja ravintoalan arvonlisäverojen väliaikaiseen laskuun.

Matkailu- ja ravintola-alan työnantajien järjestön MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi esitti maanantaina MTV:n Uutisaamussa, että anniskelun ja ruokatarvikkeiden arvonlisävero laskettaisiin vuodeksi 10 prosenttiin ja majoituksen, lentoliikenteen ja tapahtumien arvonlisäveron alentamista kahdeksi vuodeksi viiteen prosenttiin.

Mykkänen kuitenkin korostaa, ettei arvonlisäveron alennus korvaisi ravintoloiden tarvitsemaa suoraa tukea, vaan toimisi pidempänä kriisiajan tukena.

– Tämä poikkeuksellinen ajanjakso kestää todennäköisesti vuosia. Kukaan ei usko, että rokote on täällä ennen ensi vuoden toista puoliskoa. On myös selvää, ettei epidemia ui Suomen läpi edes lähivuosina, jolloin tämä poikkeuksellinen tila tulee jatkumaan pitkään. Silloin on tärkeää, että opimme toimimaan ja hyödyntämään meidän normaalia palvelukenttää turvallisin keinoin, Kai Mykkänen sanoo Verkkouutisille.

– Siinä mielessä tämä MaRan avaus on osa tärkeää keskustelua.

Tällä viikolla on Mykkäsen mukaan ”kuitenkin tärkeintä, ettei hallitus luista vastuusta akuutin kompensaatiotuen osalta sillä, että aletaan puhua jostain myöhemmistä veroratkaisuista”.

– Se on eri asia. Tarvitaan rahallinen kompensaatio, jonka suuruus on varmasti 200 miljoonassa. Tämä on se mittaluokka, jolla ravintolat pysyvät hengissä tämän lakisääteisen elinkeinovapauden estämisen ajan.

Ei eroa lounassalaatin ja oluttuopin välille

Kokoomusryhmyri allekirjoittaa Timo Lapin näkemyksen ravintoloiden asteittaisen avaamisen ongelmista. Hänen mukaansa ”on tärkeää, ettei tehdä vuohia ja lampaita isommista ja pienemmistä ravintoloista, eikä moralisoida sitä, otetaanko siellä olutta vai lounassalaatti”.

– Rajoituksien pitää liittyä suoraan esimerkiksi suojaetäisyyksiin, Mykkänen sanoo ja mainitsee pöytien sijoittelun, hygieniavaatimukset ja asiakasmäärät.

– Mutta rajoitukset eivät saa riippua ravintoloiden koosta tai siitä, syödäänkö siellä se lounassalaatti vai juodaanko oluttuopponen. Eikä kellonajankaan perusteella kannata lähteä rajoittamaan. Korona ei katso kelloa.

Arvonlisäveron väliaikainen alennus voisi Kai Mykkäsen mukaan olla ikään kuin ”käynnistysryyppy”, jolla palvelusektorille saataisiin pidemmällä aikavälillä vauhtia. Näin ollen kokoomus näyttää hänen mukaansa 10 ja 5 prosentin arvonlisäverokannoille lähtökohtaisesti vihreää valoa.

– Kokoomus toivoo ja ajaa sitä, että palvelut olisivat edullisia suomalaisille ja että meillä olisi yhteiskunta, jossa on helppo tarjota omaa palvelutyötään markkinoille ja niitä myös sieltä hankkia. Ja tietysti arvonlisävero on osa verokiilaa, joka on palkkaamisen kynnyksenä. Näytämme vihreää valoa sille, että etsitään tämän tyyppisiä keinoja, joilla ihmisten paluu palveluihin olisi turvallisella tavalla mahdollisimman nopeaa.