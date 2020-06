Ravintolat aukesivat, tuhansia työntekijöitä etsitään

S-ryhmä palkkaa jopa 6500 kesätyöntekijää.

S-ryhmä kertoo pystyvänsä palkkaamaan tänä kesänä sittenkin 6500 nuorta kesätöihin kevään koronavirustilanteesta huolimatta. S-ryhmä arvioi aiemmin, että se palkkaisi tänä vuonna vain 4 000 kesätyöntekijää.

Ravintoloiden auettua näyttää kuitenkin siltä, että osuuskaupat ja S-ryhmän yritykset pystyvät tarjoamaan kesäpestin aiemmin arvioitua selvästi useammalle.

– Olemme seuranneet resurssitilannettamme viikoittain koko kevään ja alkukesän. Aiemmin arvioimme kesätyöntekijöiden tarpeen alhaisemmaksi, sillä siirsimme 3200 s-ryhmäläistä uusiin tehtäviin pääasiassa marketkaupan palvelukseen hotellien ja ravintoloiden väliaikaisesti sulkeutuessa ja töiden vähettyä esimerkiksi käyttötavarakaupan palveluksessa, SOK:n henkilöstöjohtaja Susa Nikula toteaa.

– Nyt osa ihmisistä on palaamassa entisiin tehtäviinsä, ja marketeissamme tarvitaan kesätuuraajia arvioimaamme enemmän. Tämä on kesätyötä kovasti odottaneille nuorille tietysti hyvin positiivinen asia.

Koronakevät lisäsi kysyntää esimerkiksi ruoan verkkokaupassa ja ravintolaruoan kotiinkuljetuksen parissa.

− Meillä on syntynyt ryhmään täysin uusia työtehtäviä. Kesätyökesä on poikkeuksellinen myös toimipaikkojemme tehostetun hygienian ja muiden erikoistoimien kuten ravintoloiden take away -palvelujen ja hotelliaamiaisten uusien järjestelyn vuoksi, Nikula sanoo.