Ravintolarajoitukset muuttuivat taas

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronan vuoksi.

Asetus tuli voimaan tänään. Satakunnassa otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen rajoitukset ja Rovaniemen kaupungissa perustason rajoitukset.

Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa seuraavissa Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07-22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla on sekä sisä- että ulkotiloissa oltava oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa nyt Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Savossa ja Satakunnassa.

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Kaikilla asiakkailla on sisätiloissa oltava oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu ulkoterasseilla.

Perustason rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Ahvenanmaan ja Lapin maakunnissa. Niissä ei ole erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin. Jokaisella asiakkaalla on sisätiloissa oltava oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.