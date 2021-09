Ravintolapäällikkö MTV:lle: Hillitöntä säätöä jokaisen tapahtuman kohdalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomea kehotetaan ottamaan mallia naapureista.

Helsinkiläinen ravintolapäällikkö kuvailee ravintola-alaan kohdistuvia rajoituksia ”hillittömäksi säädöksi” ja Sanna Marinin (sd.) hallituksen viestintää epäselväksi.

MTV:n haastattelema Joni Bitter työskentelee helsinkiläisen Bar Loosen ravintolapäällikkönä. Pandemia-aika on iskenyt kovaa ravintola-alaan, ja Bitterin mukaan liikevaihto on tippunut neljännekseen normaalista. Esiintyjiä on vaikea löytää, ja Bitter pelkää useiden ravintola-alan ihmisten hakeutuneen muille aloille töihin.

– Onhan se hillitöntä säätöä jokaisen meidän tapahtumamme kohdalla, Bitter sanoo.

Bitter on itse lomautettu pandemian aikana kahdesti.

– Ensimmäisessä lomautuksessa tuli aika kylmää kyytiä, sillä en kuulunut mihinkään kassaan, joten tipuin pelkälle päivärahalle.

Bitter arvostelee etenkin hallituksen viestintää ”epäloogiseksi”.

– Facebookin ravintoloiden keskusteluryhmissä aina ihmetellään, mitkä ovat tällä hetkellä vallitsevat ravintolarajoitukset missäkin, hän kertoo.

Pohjoismaisissa naapureissa ravintolat ja yökerhot ovat auki normaalisti, Bitter muistuttaa.

– Suomessa ollaan taas niin härmäläisesti ja takaperoisesti liikkeellä.

– Hätäratkaisuina ravintolat ja tapahtumat ovat ne, joita ensimmäisenä ruoskitaan rajoituksilla, kun mitään muuta ei keksitä, Bitter uskoo.