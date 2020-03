Ravintola- ja matkailuala toivoo lisää suoraa tukea

Lainatakauksista ei MaRan mukaan ole monellekaan alan yritykselle tässä kriisissä apua.

Matkailu- ja ravintola-alan yritykset tarvitsevat suoraa valtion tukea enemmän kuin hallituksen perjantaiset päätökset tuovat, arvioi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry .

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten myynnistä on MaRan mukaan kadonnut nopeassa ajassa 70–100 prosenttia, ja liiketoiminta loppuu vähitellen käytännössä kokonaan. Kuitenkin suuri osa kuluista kertyy edelleen ennen kuin esimerkiksi lomautukset tulevat voimaan, ja yritysten kassat ovat tyhjiä.

– 200 miljoonan euron suora tuki, joka kohdistuu myös matkailualalle, on hyvä alku. Toimialan yritykset tarvitsevat kuitenkin enemmän suoraa valtion rahallista tukea. Elinkeinoelämän keskusliitto esitti eilen hyvän mallin tilapäisestä kriisipalkkatuesta estämään irtisanomisia ja lomautuksia. EK:n esityksen toteuttaminen toisi toimialalle todellisen avun selviämisestä koronakriisin yli, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotteessa.

Hallituksen päätös lisätä Finnveran valtuuksia 10 miljardilla eurolla on hänen mukaansa hyvä päätös. Kuitenkaan monelle toimialan yritykselle se ei tuo apua, koska yritykset eivät kestä enää lisävelan ottamista kriisin vuoksi. Monen yrityksen luottokelpoisuuskaan ei ole sillä tasolla kriisin jäljiltä, että ne saisivat pankista lainaa edes Finnveran takauksella.

Eniten ovat MaRan mukaan kärsineet kongressi- ja tapahtumatoimialan yritykset, joiden myynnistä on kadonnut lähes 100 prosenttia sen jälkeen, kun hallitus viime viikolla kielsi yli 500 henkilön kokoontumiset. Myös pienemmät tapahtumat on peruutettu. Hotellien myynnistä on kadonnut jo 70 prosenttia, ja ravintolamyynti on laskenut 70 prosenttia ja suunta jatkuu alaspäin.

MaRa kertoo myös, että sen jäsenyritysten mukaan suuri osa isoista vuokranantajista ole valmiita alentamaan vuokria. Perusteluiksi on ilmoitettu muun muassa se, ettei toimialan yritysten liiketoimintaympäristössä ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät vuokrien alentamista.

– On hämmästyttävää, kuinka ylimielisesti osa suurista vuokranantajista on suhtautunut matkailu- ja ravintola-alan yritysten kriisiin. Vetoan voimakkaasti vuokranantajiin, jotta nämä alentaisivat vuokria yritysten konkurssien ja työttömyyden estämiseksi. Kukaan ei voi jäädä koronakriisin vaikutusten ulkopuolelle. Vuokranantajien on kannettava vastuunsa vuokralaisiaan kohtaan, Lappi vaatii.