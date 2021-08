Ravintola antoi pääministerille ”vastapakotteena” porttikiellon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yrittäjän mukaan ravintola puuttuu poliittiseen kiusaamiseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo sanoo ymmärtävänsä helsinkiläistä Chihuahua Julep -ravintolaa, joka antoi ravintola-alaa kurittavan hallituksen edustajille pitkiä porttikieltoja ”vastapakotteina”.

– Sitä niittää mitä kylvää. Kovat ovat ministereiden porttikiellot. Ymmärrän alan turhautumisen. Ensin rajat vuotivat ja korona pääsi Suomeen. Rokotuskattavuus (2. rokotetta) on EU keskitason alapuolella. Myöskään koronapassia ei ole aidosti edistetty, Wallinheimo tviittaa.

Sanna Marinin (sd.) hallitus määräsi viime viikolla jälleen uusia tiukkoja rajoituksia ravintoloille pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Käytännössä aukiolon ja asiakaspaikkojen rajoitukset estävät ravintoloita toimimasta, sillä useimpien yritysen ei kannata pitää ravintoloita auki näillä rajoituksilla.

Wallinheimo on jakanut Twitterissä uutissivusto stara.fin jutun, jossa yrittäjä Jami Järvinen kertoo hallituksen jäsenille ja edustajille antamistaan pitkistä porttikielloista.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sai 12 vuoden ja pääministeri Sanna Marin yhdeksän vuoden porttikiellon. STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen sai viiden vuoden porttikiellon, kun sekä THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen että STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila selvisivät kolmen vuoden porttikielloilla. Lisäksi opetusministeri Li Andersson (vas.) sai vuoden porttikiellon ravintolaan.

– Rajoituksia on perusteltu sairaaloiden hoitokapasiteetin hallinnalla. Tämä ei enää tunnu aidolta perustelulta. Itse asiassa monissa Euroopan maissa vapautetaan ravintola-alaa, ei rajoiteta. Lehdistäkin on luettu asiantuntija lausuntoja, että ei siitä mitään hyötyä ole, jos pelkästään ravintoloita rajoitetaan. Saattaa kuitenkin olla, että rajoitetaan. Se on poliittinen päätös. Alkoholipolitiikkaa tehdään koronan varjolla, ravintola-alan yrittäjien kustannuksella. Tilanne tuntuu kovin epäreilulta, kun suuret kiusaavat pienempiään, Jami Järvinen kirjoittaa Facebookissa.

– Aiomme jatkaa taistelua ja tahtotilamme on selviytyä. Poliittisen kiusaamiseen olemme kuitenkin päättäneet puuttua. Olemme saaneet pakotteita, joita emme koe ansaitsevamme. Päätimme antaa vastapakotteita (lue porttikieltoja). Pakotteet perustuvat henkilöiden tekemiseen ja esiintymiseen julkisuudessa pandemian aikana sekä erityisesti viime päivinä.

