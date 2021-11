Ravintola-ala: Pelastukseksi tarjotaan rajoitusten kiristämistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pikkujoulut ovat elintärkeitä ravintola- ja tapahtuma-alan yritysten ja työntekijöiden selviämiselle.

Pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmät suosittelivat tiistaina siirtymistä laajaan etätyöhön. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä suositteli etätyöhön siirtymistä mahdollisuuksien mukaan.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan koronakoordinaatioryhmät ovat tehneet etätyösuosituksen ottamatta lainkaan huomioon sen vakavia taloudellisia ja henkisiä seuraamuksia jo 20 kuukautta koronan ja rajoitusten kanssa kamppaileville toimialamme yrityksille ja niiden työntekijöille.

– Toivon hartaasti, etteivät asiakasyritykset peruisi pikkujoulujaan. Se olisi hirmuinen isku ravintoloille ja tapahtumia järjestäville jäsenyrityksillemme. Erittäin negatiiviset vaikutukset heijastuisivat laajasti myös muille toimialoille, esimerkiksi koronasta pahoin kärsineelle taksialalle. Pikkujoulut voidaan järjestää. Niissä tilanteissa, joissa koronapassin käyttäminen on sallittua, pikkujoulut voidaan järjestää sen avulla. Vetoan pikkujouluja järjestäviin yrityksiin ja kaveriporukoihin, etteivät ne peruisi pikkujouluja, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotteessa.

Henkilöstöravintoloiden liikevaihto on pudonnut huhtikuun 2020 alusta 50–90 prosenttia vaihdellen kuukausittain. Etätyösuositus on suurin syy liikevaihdon rajulle laskemiselle.

– Henkilöstöravintolat ovat joutuneet lopettamaan heikommin kannattavia ravintoloitaan, pakon edessä irtisanomaan henkilöstöään ja lomauttamaan heitä pitkäksi ajaksi. Ironista on, että eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevassa kustannustukilaissa esimerkiksi etätyösuositus ei ole sellainen julkisen vallan asettama rajoite, joka oikeuttaisi kustannustukeen. Se on hallituksen ja eduskunnan mielestä vain suositus, jolla ei ole suoraa vaikutusta henkilöstöravintoloiden palvelujen käytön romahtamiseen, Lappi jatkaa.

Yrityksiä ja työntekijöitä ei voi laittaa heikon rokotekattavuuden maksajiksi

Koronatilanteen heikentyminen aiheutuu siitä, että osa kansalaisista jättää ottamatta koronarokotteen vapaaehtoisesti ilman lääketieteellistä syytä. Asiantuntijoiden mukaan jokainen rokottamaton saa jossakin vaiheessa koronatartunnan.

He tulevat kuormittamaan sairaala- ja tehohoitoa vielä kauan, jollei valtioneuvosto ryhdy tehokkaisiin toimenpiteisiin rokotekattavuuden nostamiseksi. Samalla toimialamme uppoaa yhä syvemmälle ahdinkoon.

– Näyttää siltä, että valtioneuvoston, aluehallintovirastojen ja koronakoordinaatioryhmien on helppoa aina kiristää ravintola-, kokoontumis- ja yleisötilaisuuksien rajoituksia, kun tartuntamäärät kasvavat. Yrittäjät ja työntekijät voivat vain katsoa sivusta tyrmistyneinä, kun heiltä viedään mahdollisuus toimeentulon hankkimiseen. Näissä päätöksissä heijastuu kylmä asenne toimialamme yrittäjien ja työntekijöiden sekä heidän perheidensä tukalaa asemaa kohtaan, Lappi sanoo.

Ravintola-alan mukaan ”koronakoordinaatioryhmät tarjoavat pelastukseksi ravintolarajoitusten kiristämistä”.

– THL on määritellyt ruokaravintolat vähäisen riskin tilanteiksi samalla tavalla kuin elintarvikekaupat, raitiovaunut, kampaamot ja parturit. Ruokaravintoloita koskevat rajoitukset tulisi päinvastoin purkaa eikä kiristää, kuten koronakoordinaatioryhmät esittävät, Lappi sanoo.

Yöravintoloita koskevien säännösten kiristäminen johtaa aiempien kokemusten mukaisesti siihen, että osa yöjuhlimisesta siirtyy yksityistilaisuuksiin, joissa voidaan juhlia ikään kuin koronaa ei olisikaan.

– Koronapassi on toiminut ravintoloissa pääosin hyvin. Erittäin negatiivisena seurauksena on kuitenkin vihapuhe somessa ja joidenkin rokote- ja koronapassivastaisten kansalaisten käytös heidän pyrkiessään ravintolaan ilman passia. Ravintolarajoitusten kiristäminen johtaisi hyvin todennäköisesti ikävien asiakaskohtaamisten lisääntymiseen. Toivon kaikilta kansalaisilta ymmärrystä siihen, että koronapassin käytöllä on tarkoitus auttaa yrityksiä selviämään rajoituksista ja siten säilyttää työpaikkoja, Lappi toteaa.