Ravintola-ala kantelee hallituksen päätöksestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtioneuvosto päätti siirtää Keski-Pohjanmaalla olevat ravintolat leviämisvaiheen rajoitusten piiriin.

Valtioneuvoston syyskuun alussa hyväksymän uuden hybridistrategian mukaan kaikki rajoitukset kumotaan, kun 80 prosenttia väestöstä on saanut täyden rokotesuojan tai noin 80 prosentilla on ollut mahdollisuus saada se.

Keski-Pohjanmaan rokotekattavuus on 74,5 prosenttia. Suomessa on niin paljon rokotteita, että 80 prosentin rokotekattavuuden saavuttaminen on kiinni vain rokotusjärjestelmän tehokkuudesta ja rokotevastaisuudesta, sanoo Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Järjestön mukaan ravintolayrittäjiä ja heidän työntekijöitään ei voida rangaista rokotusjärjestelmän heikkouksista ja rokotevastaisten aiheuttamasta sairaanhoidon kuormittumisesta. Ravintolatoimiala on ainoa toimiala, jolla on voimassa ankarat rajoitukset.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut tekee kantelun oikeuskanslerille valtioneuvoston päätöksestä siirtää Keski-Pohjanmaan ravintolat leviämisvaiheen rajoitusten piirin, koska rajoitukset eivät ole välttämättömiä ja oikeasuhtaisia, kuten tartuntatautilaki edellyttää.