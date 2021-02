Ravintola-ala: Hallituksen päätös syventää epätoivoa entisestään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat sinnitelleet rajoitustoimien alhossa jo lähes vuoden.

Hallituksen päätös ravintoloiden sulkemisesta kolmeksi viikoksi syventää alan yrittäjien ja työntekijöiden epätoivoa entisestään, toteaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Ravintola-ala vetoaa yrittäjiin ja asiakkaisiin, että jokainen noudattaisi tinkimättä koronan estämiseksi säädettyä lainsäädäntöä ja ravintolan antamia ohjeita.

– Meillä jokaisella on vastuu siitä, että saamme koronaluvut taittumaan ja pääsemme kohti normaalimpia aikoja, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Hän muistuttaa, että ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat sinnitelleet koronakriisin ja rajoitustoimien alhossa jo lähes vuoden.

– Joulukuun alussa virinnyt toive paremmasta on kääntynyt epätoivoksi rokotteiden jakelun hitauden ja virusmuunnosten vuoksi. Hallituksen esitys ravintoloiden sulkemisesta 8.3. alkaen kolmeksi viikoksi kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla on uusi kylmä suihku alan yrittäjille ja työntekijöille.

Lapin mukaan alalla ymmärretään erittäin hyvin koronatilanteen vakavuus.

– Koronaluvut on saatava painetuksi alas, jotta yhteiskunta, yritykset ja työntekijät voivat siirtyä kohti normaalimpia aikoja, ja matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan rajoituksia voidaan purkaa. THL:n viime viikolla julkaisemien tartuntalähteitä koskevien tietojen mukaan ravintoloista oli lähtenyt muutamia prosentteja koronatartunnoista. Asetetaanko ravintoloiden sululle liian suuria tavoitteita? Alan yrittäjien ja työntekijöiden taloudellinen kantokyky on heikko. Monella on myös suuria ongelmia henkisen jaksamisen kanssa. Olen todella huolissani siitä, Lappi toteaa.

Hallitus on päättänyt, että ravintolat saavat korvauksen sulkemisesta, kuten eduskunta edellytti ravintolat viime keväänä sulkiessaan.

– Kiitämme hallitusta siitä, että ravintolat ovat saamassa oman korvauspaketin. Sen tulee olla riittävä korvaamaan ravintoloille aiheutuneet vahingot. Korvauksen on oltava oikeudenmukainen kaikille ravintoloille, niin isoille kuin pienille. Myös muiden matkailu- ja tapahtuma-alan yritysten, jotka joutuvat sulkutoimien kohteeksi, tulee saada riittävä ja oikeudenmukainen korvaus vahingoista, Lappi sanoo.

Osa vuokranantajista tuli ravintola-alan yrityksiä vastaan ja alensi vuokria tai jopa poisti vuokranmaksuvelvollisuuden viime kevään ravintoloiden sulun ajalta. Nyt on Lapin mukaan samanlaisen vastuunkannon aika.

– Vuokranantajien asenne on koventunut. Jäsenyrityksiltämme tulee jatkuvasti yhteydenottoja siitä, etteivät vuokranantajat ole valmiita kantamaan omaa osuuttaan kriisissä. Ne ovat valmiita korkeintaan siirtämään vuokrien maksua, mutta ei alentamaan niitä vastaamaan rajusti vähentynyttä palvelujen kysyntää. Tämä on vuokranantajilta todella lyhytnäköistä. Ravintolayritykset joutuvat lopettamaan kriisin vuoksi toimipaikkojaan ja konkurssit vähentävät ravintolatilojen tarvetta, Lappi toteaa.