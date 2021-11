Ravintola-ala: Hallituksella ei ole perustetta rajoittaa ruokaravintoloiden toimintaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus päätti keskiviikkona, että ravintolarajoitukset jatkuvat 15. marraskuuta jälkeenkin.

Ravintola-ala on ainoa toimiala, jolla on voimassa rajoituksia. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan hallitus ei voi jatkaa ruokaravintoloiden toiminnan rajoituksia, koska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on luokitellut ne yhtä vähäriskisiksi tiloiksi kuin elintarvikkeita ja erikoistavaroita myyvät kaupat, parturit ja kampaamot.

Hallituksen päätös ei ole välttämätön eikä oikeasuhtainen, kuten perustuslaki ja tartuntatautilaki edellyttävät, MaRa toteaa

THL julkaisi syksyllä riskipotentiaalin arviointitaulukon, jossa erilaisia tiloja ja tapahtumia arvioidaan sen mukaan, millainen riski niissä on saada tartunta. Taulukon mukaan vähäisen riskin tilanteissa koronavirustartunnan ja taudin leviämisen todennäköisyys on pieni.

– THL on taulukossaan luokitellut ruokaravintoloiden sisä- ja ulkotilat vähäisen riskin tilanteiksi. Muita vähäisen riskin tilanteita ovat muun muassa elintarvikkeita, kodinkoneita ja urheiluvälineitä myyvät kaupat, parturit, kampaamot, raitiovaunut ja toimistotyyppiset työpaikat, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

– Muissa edellä mainituissa tiloissa kuin ravintoloissa ei ole ollut mitään rajoituksia koko koronapandemian aikana. Ruokaravintoloita sen sijaan koskevat 80 prosentin rokotekattavuuden tilanteessakin ankarat rajoitukset leviämisvaiheen alueilla. Hallitus ei voi mitenkään perustella oikeudellisesti sitä, että ruokaravintoloiden toimintaa rajoitetaan 15.11.2021 jälkeen, Lappi jatkaa.

Hänen mukaansa tartunnanlähteistä on erittäin vaikeaa saada tietoja THL:lta tai alueellisilta terveysviranomaisilta. Tietojen saaminen ravintoloissa ja yökerhoissa tapahtuneiden tartuntojen määrästä on välttämätöntä ravintolayrittäjien ja -työntekijöiden oikeusturvan kannalta.

– Olemme yrittäneet saada kaikin käytettävissä olevien keinoin tietoa siitä, kuinka paljon tartuntoja on ollut ravintoloissa ja yökerhoissa. Saamiemme tietojen mukaan ravintoloissa tapahtuneet tartunnat ovat olleet vähäisiä valtioneuvoston tehdessä päätökset esimerkiksi Satakunnan, pääkaupunkiseudun, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson ravintoloiden siirtämisestä leviämisvaiheen rajoitusten piiriin, Lappi toteaa.