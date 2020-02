Rautakauppa notkahti vuoden lopulla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Erityisesti puutavara sekä raskas rakennustarvikemyynti hiipuivat loka-joulukuussa.

Rautakaupassa loka-joulukuu oli vuoden heikoin neljännes, ja rautakaupan koko vuosi päätyi 0,6 prosentin laskuun. Alalla toimivien yhteisöjen ja yritysten yhdistyksen Rasi ry:n mukaan kehityksen hiipumista selittää osaltaan uudisrakentamisen hiipuminen.

Rautakaupan tuotteista erityisesti puutavara sekä raskas rakennustarvikemyynti hiipuivat eniten. Loka-joulukuussa puutavaran myynnin kehitys oli yli seitsemän prosenttia miinuksella.

Rautakaupassa myynnin kehitys vaihtelee kuitenkin tuoteryhmittäin. Eniten kasvanut tuotealue oli piha ja puutarha, jossa myynti kasvoi lähes viisi prosenttia.

– Piha- ja puutarharakentamisessa kasvun uskotaan yhä jatkuvan, sillä se on ollut toimialan pitkäaikainen trendi, kertoo Rasi ry:n toimitusjohtaja Minna Liuksiala.

Myös työvälineiden ja sisustuksen tuotteiden myynti pysyi positiivisessa kehityksessä.

Rautakauppamyymälöiden määrä on laskenut jo viisi vuotta. Kun vuonna 2015 rautakauppoja oli Rasin tilaston mukaan 544, oli niitä viime vuonna 512.

– Myymälöiden määrä on laskenut usealla rautakaupan ketjutoimijalla. Se kertoo kaupungistumisen vaikutuksesta koko toimialaan, Liuksiala toteaa.

Vuosien 2017-2018 voimakas ammattirakentamisen kasvu on tasaantunut, ja nyt omaa remonttia tai rakentamisprojektia suunnittelevan kuluttajan rooli on rautakaupassa kasvanut. Liuksialan mukaan tämä on näkynyt myös toimialan myynnin kehityksissä.

– Rautakauppa katsoo alkaneeseen vuoteen positiivisesti. Osaltaan näkymää kirkastaa vuoden alussa tulleet aiempaa positiivisemmat kehitysluvut rakennuslupien määrissä ja korjausrakentamisen ennusteissa, hän huomauttaa.