Rauman telakalle tulossa merkittävä laivatilaus

Tallink ja laivanrakennusyhtiö RMC ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen matkustaja-autolautan rakentamisesta.

Laivayhtiö Tallink ja laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen matkustaja-autolautan rakentamisesta Rauman telakalla. Tallinnan ja Helsingin väliseen reittiliikenteeseen tulevan laivan arvo on noin 250 miljoonaa euroa.

RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaan mukaan aiesopimus on merkittävä yhtiölle.

– Tämä on erittäin hieno uutinen raumalaiselle laivanrakennukselle. RMC:n nelivuotinen taival on ollut johdonmukainen ja Tallinkin kanssa tehty aiesopimus on luonnollinen jatkumo kehityksessämme. Tilauksen työllisyysvaikutus on arviolta 1500 henkilötyövuotta ja tämän vuoksi vahvistamme joukkojamme Raumalla merkittävästi lähitulevaisuudessa, hän kertoo yhtiön tiedotteessa.

Tallink Shuttle on tähän mennessä suurin RMC:ltä tilatuista aluksista. Alukselle mahtuu 2800 matkustajaa,

ja se suunnitellaan RMC:n mukaan mahdollisimman energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi.

Seuraavien kuukausien aikana Tallink Grupp ja RMC viimeistelevät lopullisen laivasopimuksen ja rahoitusjärjestelyt. Tallink Shuttle -aluksen suunnittelu on tarkoitus aloittaa ensi keväänä ja rakentaminen vuonna 2020. Alus toimitetaan tilaajalleen vuoden 2021 lopussa.

Raumalainen RMC perustettiin kesällä 2014. Yhtiö toimii telakka-alueella, jonka Rauman kaupunki hankki vuoden 2014 alussa. RMC:ssä työskentelee noin 80 laivanrakennuksen asiantuntijaa, ja telakalla on satoja työntekijöitä.

RMC:n edellinen matkustaja-autolautta, Molslinjenille tehty Hammershus, aloitti liikenteensä Tanskassa syyskuussa. Yhtiö tekee parhaillaan myös yhteistyötä Turun telakan kanssa risteilijän lohkorakentamisessa.

Rauman telakalla on aiemmin rakennettu Tallinkin aluksia yhteensä neljä, ja lisäksi kaksi alusta on suunniteltu Raumalla. Viimeksi Raumalla rakennettu alus oli Baltic Queen, joka valmistui vuonna 2009.