Rauman telakalla todettu lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Altistuneiksi on määritelty Raumalla neljä henkilöä.

Satakunnan tartuntatautiviranomaiset ovat saaneet tiedon, että Rauman telakan alueella on 28.7.–20.8.2021 työskennellyt henkilö, jonka on todettu sairastavan tarttuvaa ja monille lääkkeille vastustuskykyistä keuhkotuberkuloosia.

Rauman kaupungin ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavat viranomaiset kokoontuivat tiistaina iltapäivällä yhteistyössä Rauman telakan johdon, tartunnan saaneen henkilön työnantajan ja työterveyshuollon edustajan kanssa määrittelemään tartunnalle altistuneet henkilöt. Kaikille altistuneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti ja heidät ohjataan tutkimuksiin.

Koska todettu tuberkuloosi on lääkkeille vastustuskykyinen, epidemiakokoukseen osallistuivat kutsuttuina myös Filha ry:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajat. Tilanteessa huomioidaan myös kansainväliset yhteydet.

Altistuneiksi on määritelty Raumalla neljä henkilöä ja lisäksi tartunnanjäljitystoimet ja keuhkokuvaukset ulotetaan koskemaan 23 henkilöä, joilla kansalliset altistuskriteerit eivät täyty, mutta joilla arvioidaan olleen mahdollisuus saada tartunta.

Rauman kaupungin mukaan telakalla käytössä olevat koronavarotoimet auttavat osaltaan tunnistamaan työpaikalla ja majoituksessa mahdollisesti alistuneita henkilöitä.

Käytettävissä olevien tietojen mukaan kontaktit kantaväestöön ovat vähäisiä, eikä merkittävää tartunnanriskiä arvioida olevan muille kuin altistuneiksi todetuille.

Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio. Tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi (2/3 tapauksista). Keuhkotuberkuloosin paikallisoireita ovat pitkittynyt, yli kolme viikkoa kestänyt yskä, johon liittyvät limaiset, joskus veriset yskökset.

Tuberkuloosin yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu ja/tai kuumeilu. Keuhkojen ulkopuolisen tuberkuloosin paikallisoireet riippuvat siitä, missä tulehdus on. Tavallisin keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosimuoto on imusolmuketuberkuloosi.

Monille lääkkeille vastustuskykyisestä tuberkuloosista käytetään nimeä MDR-TB. Lyhenne tulee englanninkielistä sanoista multidrug resistant tuberculosis. Tällaisen tuberkuloosin hoidossa tärkeimpiä tuberkuloosin hoidossa käytettäviä lääkkeitä ei voida käyttää.

Suomessa MDR-TB on harvinainen, vain muutamia tapauksia vuodessa. Satakunnassa on aiemmin ollut vain yksittäinen lääkehoidolle vastustuskykyinen tuberkuloositapaus.

Suomessa todettiin viime vuonna 174 tuberkuloositapausta, joista 118 keuhkotuberkuloosia, määrä on ollut laskeva. Satakunnassa tuberkuloosi on harvinainen, viime vuonna tuberkuloositapauksia oli vain kaksi, tänä vuonna on todettu yksi tapaus.