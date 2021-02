Rauman telakalla koronaräjähdys -Yle: Yhteensä jo 188 tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Telakan epidemia paisuu.

Rauman telakan koronarypäs on osoittautumassa entistä pahemmaksi. Ylen mukaan telakalta on raportoitu perjantaina peräti 82 uutta tartuntaa. Tämä merkitsee, että telakalla on todettu nyt jo yhteensä 188 koronatapausta.

Rauman sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Satu Helin kertoi keskiviikkona Turun Sanomille viruksen pääseen leviämään ennalta ehkäisevästä työstä huolimatta.

Tartuntaryppäiden taustalla on ilmeisesti ollut ulkomailta tulleita työntekijöitä. Ulkomaisen työvoiman on kerrottu olevan telakalle erittäin tärkeää.

– Monella on toinen koti heikomman tautitilanteen maassa, ja olemme tunnistaneet riskin siitä, että tartunnat voivat meidät yllättää, Satu Helin kertoi.

Hänen mukaansa jäljittämiseen panostetaan ja väki tekee kaikkensa tilanteen rauhoittamiseksi.