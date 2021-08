Rauhaa luvanneiden talebanien kerrotaan jo kiertävän ovelta ovelle Kabulissa

Sekasortoisesta Afganistanista tulevien tietojen perusteella Taleban-liikkeen lupaukset rauhanomaisesta vallanvaihdoksesta eivät pidä kutiaan.

– Taleban-taistelijat kiertävät Kabulissa ovelta ovelle etsimässä viranomaisia, sotilaita ja poliiseja sekä vieraille valloille ja kansalaisjärjestöille työskennelleitä, useat asukkaat kertovat, Radio Free Europen Afganistanin toimittaja Frud Bezhan kertoo Twitterissä.

Bezhanin mukaan useimmat asukkaat ovat piiloutuneet koteihinsa ja kadut ovat suorastaan aavemaisen hiljaisia.

– Talebanit pysäyttävät ja tutkivat ajoneuvoja. Taistelijat ovat levittäytyneet ympäri kaupunkia – hallituksen joukkojen hylkäämille tarkastuspisteille ja tärkeimpiin risteyksiin, hän jatkaa.

Julkisuudessa on jo aiemmin ollut tietoja esimerkiksi antautuneiden Afganistanin hallinnon asevoimien jäsenten teloituksista.

Talebanin tiedottaja kertoi aiemmin BBC:lle, ettei kenenkään henkeä tulla uhkaamaan.

– Vakuutamme afganistanilaisille – erityisesti Kabulissa – että heidän omaisuutensa ja henkensä ovat turvassa. Kenellekään ei kosteta, Suhail Shaheen totesi puhelimitse lähetyksessä.

Many people in #Kabul are hiding in their homes.

Streets are eerily quiet and there's less traffic.

Taliban fighters stopping and searching cars.

Fighters have been deployed across the city — at security checkpoints abandoned by govt forces and at major intersections.

— Frud Bezhan فرود بيژن (@FrudBezhan) August 16, 2021