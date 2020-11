Ratkaisevan osavaltion kuvernööri vastaa: Jokainen ääni lasketaan

Pennsylvanian kuvernööri Tom Wolfin mukaan jokainen osavaltion ääni tullaan laskemaan. Wolf kertoo Twitterissä, että postiääniä on laskematta yli miljoona.

– Lupasin pennsylvanialaisille, että laskisimme jokaisen äänen ja näin me myös teemme, Wolf sanoo.

Toista presidenttikautta tavoitteleva republikaanien Donald Trump julisti aamupäivällä Suomen aikaa demokraattien syyllistyneen ”suureen petokseen”. Trump totesi myös voittaneensa osavaltioissa, jossa ääntenlaskenta on vielä kesken.

Vaalituloksen kannalta ratkaisevan tärkeän Pennsylvanian osalta Trump muistutti noin 700 000 äänen johtoasemastaan. Presidentin mukaan tulos viedään korkeimman oikeuden käsittelyyn, jotta postiäänten laskenta saadaan lopetettua. Trump kertoi myös voittaneensa jo vaalit.

Kuvernööri Tom Wolfin mukaan kyse on ”puoluepoliittisesta hyökkäyksestä Pennsylvanian vaaleja, ääniä ja meidän demokratiaamme vastaan”.

– Piirikunnissamme tehdään väsymätöntä työtä, jotta äänet saadaan käsiteltyä niin nopeasti ja tarkasti kuin mahdollista.

– Pennsylvania saa rehdit vaalit ja me laskemme jokaisen äänen.

Donald Trump oli saamassa 55,7 prosentin kannatuksen ja demokraattiehdokas Joe Biden 43 prosentin kannatuksen kun Pennsylvanian äänistä oli laskettu 74 prosenttia. Ero merkitsee, että Trump johti tässä vaiheessa noin 680 000 äänellä. Valtaosan laskematta olevista yli miljoonasta postiäänestä uskotaan kuitenkin menevän Bidenille.

Let’s be clear: This is a partisan attack on Pennsylvania’s elections, our votes, and democracy.

Our counties are working tirelessly to process votes as quickly AND as accurately as possible.

Pennsylvania will have a fair election and we will count every vote.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020