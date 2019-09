Ratkaiseeko sijainti pj-kisan? Voi verottaa Katri Kulmunin tukijoita

Kouvolaan on tulossa paljon keskustan puoluekokousedustajia, joilla ei ole vielä kantaa puheenjohtajavaaliin.

Keskustan uusi puheenjohtaja valitaan ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa tulevana lauantaina 7. syyskuuta.

Kaikki viittaa siihen, että puheenjohtajan valinnasta tulee tasainen kilpailu, sanovat sekä puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) että elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk.) tukijat Verkkouutisille.

Kummastakin leiristä kerrotaan, että paikan päälle on tulossa paljon kokousedustajia, jotka eivät ole muodostaneet vielä lopullista kantaansa puheenjohtajavaaliin.

– Tilanne ratkeaa aidosti vasta Kouvolassa, Verkkouutisille sanotaan.

Ratkaisevaa on, minkälainen henki Kouvolassa syntyy. Siihen vaikuttaa, miten ehdokkaat pärjäävät viimeisessä puheenjohtajatentissä, joka järjestetään kokouspaikalla juuri ennen puoluekokouksen alkua lauantaina aamupäivällä. Suuri merkitys on myös ehdokkaiden puheilla puoluekokouksessa. Lisäksi voitonnälän on näyttävä kokouspaikalla.

Puheenjohtajavalinnalla haetaan uutta alkua keskustalle historiallisen suuren vaalitappion jälkeen, eikä pienten korjausliikkeiden katsota nyt riittävän. Toisaalta puheenjohtajan pitäisi palauttaa perinteisten kannattajien luottamus puolueeseen ja toisaalta uudistaa kannattajakuntaa, jossa haasteena ovat erityisesti nuoret ja naiset.

Katri Kulmunin nähdään edustavan nuorekkuutta ja olevan uusi kasvo, kun taas Antti Kaikkonen edustaa kokemusta.

Vain 1 500 äänivaltaista kokousedustajaa?

Katri Kulmunin tukijoihin kuuluvan kansanedustaja Antti Rantakankaan (kesk.) mukaan kokouspaikan sijainti Kouvolassa Etelä-Suomessa saattaa verottaa osallistujia pohjoisesta.

– Kokouspaikka suosii etelän kokousedustajia, koska siellä ollaan 1-1,5 tunnin ajomatkan päässä kokouspaikalta ja kynnys lähteä päivän keikalle on paljon matalampi kuin pohjoisesta, josta tulee käytännössä kahden päivän keikka, Rantakangas sanoo.

Keskustan ylimääräinen puoluekokous on yksipäiväinen eikä iltajuhlaa tai perinteistä lippumarssia tällä kertaa järjestetä.

Rantakankaan lonkalta heitetty valistunut arvaus äänivaltaisten kokousedustajien määräksi on 1 500. Vuosi sitten kesällä puoluekokous järjestettiin Sotkamossa Pohjois-Suomessa ja kokoukseen osallistui peräti 2 100 edustajaa. Pohjois-Pohjanmaalta tuli silloin 400 edustajaa ja nyt Rantakankaan mukaan puoluekokoukseen olisi tulossa Pohjois-Pohjanmaalta vain puolet siitä eli noin 200 edustajaa. Lopullinen kokousedustajien määrä selviää vasta lauantaina kokouspaikalla valtakirjojen tarkastuksen yhteydessä.

Kulmuni on kotoisin Lapista ja hänen kannatuksensa on vahvaa myös keskustan suurimmassa piirissä Pohjois-Pohjanmaalla. Piireistä toiseksi suurin on Etelä-Pohjanmaa, jossa Antti Kaikkonen oli Ilkan tekemän kyselyn mukaan ehdokkaista niskan päällä. Kolmanneksi suurin on Pohjois-Savo, jossa voimasuhteet eivät ole tiedossa. Kaikkonen on kotoisin Uudeltamaalta ja hänen kannatuksensa on vahvaa etelässä.

Uuttamaata ja Lappia lukuun ottamat piirijärjestöt eivät juuri ole ottaneet kantaa ainakaan julkisesti kummankaan ehdokkaan puolesta, mikä kielii siitä, että useimmissa piireissä kummallakin ehdokkaalla on kannatusta. Itä-Suomen katsotaan olevan ratkaisijan paikalla, sillä kumpikaan ehdokkaista ei ole siltä kotoisin ja Itä-Suomesta on helppo tulla Kouvolaan.

Kulmuni kiertää, Kaikkonen soittelee

Keskustavaikuttajien keskuudessa Kulmuni oli selvästi Kaikkosta suositumpi Alma Median kyselyssä viime viikolla. Kulmunia kannatti puheenjohtajaksi 50 prosenttia vastanneista, kun Kaikkonen sai vain 39 prosentin kannatuksen. Kyselyyn vastasi 166 keskustalaista, joista lähes 90 prosenttia oli puoluekokousedustajia. Kysely oli kohdennettu avaintoimijoille, joilla on myös välillistä vaikutusvaltaa omilla alueillaan, joten kyselyn tuloksia voi pitää vahvasti suuntaa antavina. Vastausprosentti oli 50.

– Kun kysely tehdään, se ei välttämättä ole aina suoraan kokousedustajille, jotka lähtevät paikan päälle. Lopullinen mittaus on sitten Kouvolassa, Antti Rantakangas sanoo.

Keskustan äänestäjistä 41 prosenttia tahtoi Kaikkosesta puheenjohtajan ja 40 prosenttia Kulmunista Maaseudun Tulevaisuuden gallupissa elokuun alussa. Muiden puolueiden kannattajat näkisivät vielä selvemmin tehtävässä mieluummin Kaikkosen.

Osassa puheenjohtajapaneeleista katsojat ovat saaneet äänestää helmillä, kumpi puheenjohtajaehdokkaista pärjäsi tentissä paremmin. Vaikka paneelit ovat olleet tasaisia, Kaikkosen kerrotaan olleen näissä kyselyissä vahvempi.

Kulmuni on kiertänyt kenttää ja kampanjoinut näkyvämmin kuin Kaikkonen ja hänellä on aktiiviset joukot sosiaalisessa mediassa. Kaikkonen puolestaan on soitellut kokousedustajille.

Tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä äitiysvapaalle jäänyt Annika Saarikko (kesk.) kertoi eilen tukevansa Antti Kaikkosesta puheenjohtajaksi. Saarikko olisi ollut keskustalaisten suosikki puheenjohtajaksi, jos hän olisi lähtenyt kisaan.

Kaikkosen tukijoukoissa uskotaan, että Saarikon tuen ilmaus saattaa rohkaista kantaansa epäröiviä edustajia Kaikkosen kannalle.