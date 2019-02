”Raskaus ei voi olla peruste sallia lasten avioliittoja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteiskunnan tulee kansanedustajan mukaan antaa selkeä viesti, että lapsiavioliittoja ei sallita.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) vaatii eduskunnan lapsiavioliittojen kieltämisen lakiehdotuksen pikaista käsittelyä eduskunnassa.

Eduskunta käsitteli torstaina täysistunnossa oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) vireille panemaa lakiesitystä luopua alaikäisten avioliittoja koskevista poikkeusluvista.

Suomessa poikkeuslupahakemuksia alaikäisten avioitumiseen on ollut noin 10−30 kappaletta vuodessa. Usein syynä poikkeusluvan hakemiselle on alaikäisen tytön raskaus. Lapsiavioliitot on kielletty tai niitä ollaan kieltämässä muissa Pohjoismaissa.

− Avioliiton tulee olla kahden aikuisen välinen sopimus. Uskonnolliset ja kulttuuriset syyt tai raskaus eivät voi olla peruste sallia lasten avioliittoja. Yhteiskunta on muuttunut, ja nykyään esimerkiksi alaikäisen raskaus ei tarkoita enää sitä, että toimeentulon turvaamiseksi tulisi nuoren avioitua tai ettei olisi hyväksyttävää saada lasta ilman avioliittoa, Mia Laiho sanoo tiedotteessaan.

− Yhteiskunnan viestin pitää lähteä siitä, että kaikista pidetään huolta riippumatta siitä, millaisessa siviilisäädyssä eletään ja tukea raskaustilanteessa on saatavissa, hän lisää.

Laihon mukaan lapsia ja lainsäädännön tarjoamaa mahdollisuutta avioitua alaikäisen kanssa ja nuoren raskautta voidaan käyttää jopa hyväksi esimerkiksi turvapaikkaa hakiessa.

− Meidän tulee antaa selkeä viesti yhteiskunnaltamme, ettei lapsiavioliittoja sallita, ja kaikki lasten ja nuorten hyväksikäyttö on tuomittavaa.