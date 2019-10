Raskasta kalustoa Syyriaan – tätä USA suunnittelee

Yhdysvaltain puolustushallinnon kerrottiin perjantaina suunnittelevan lisäjoukkojen lähettämistä Syyriaan. Aiemmasta vetäytymisilmoituksesta huolimatta maahan sijoitettaisiin noin 500 sotilasta ja mahdollisesti kymmeniä M1 Abrams -panssarivaunuja.

The Washington Post -lehden tietojen mukaan joukot on määrä sijoittaa Deir ez-Zorin kaupungin lähellä sijaitsevan Conocon kaasukentän tuntumaan. Alue on ollut pääasiassa kurditaistelijoista koostuvan SDF-ryhmittymän hallinnassa vuodesta 2017. Presidentti Donald Trump ilmoitti torstaina twitterissä, ettei öljy- ja kaasukenttien anneta koskaan valua takaisin ISIS-terroristijärjestön käsiin.

Viime vuoden helmikuussa amerikkalaiset erikoisjoukot ajautuivat alueella suoraan tulitaisteluun venäläisten palkkasotureiden kanssa. Nelituntisessa yhteenotossa SDF:n tukikohtaa vastaan edenneet joukot torjuttiin rajuilla tykistö- ja ilmaiskuilla.

Amerikkalaiset soittivat tuolloin välikohtauksia varten perustetun kuuman linjan kautta Venäjän Syyria-operaation johdolle ja vaativat toistuvasti lopettamaan hyökkäyksen. Sekavan tilanteen taustalla oli mahdollisesti tietokatko Venäjän asevoimien ja Wagner-yhtiön omien joukkojen välillä. Yhtiön toimintaa on sittemmin vähennetty merkittävillä konfliktialueilla.

Syyriaan kaavaillun sotilasjoukon yksityiskohdat ovat toistaiseksi hämärän peitossa, eikä Valkoisen talon uskota tehneen asiasta lopullista päätöstä. Mediatietojen mukaan kyseessä voisi olla puolikas panssaripataljoona, johon kuuluisi noin kaksikymmentä taistelupanssarivaunua. Osasto voitaisiin irrottaa esimerkiksi Kuwaitiin sijoitetusta 4. divisioonan 3. prikaatista.

– Taistelupanssarivaunujen lähettäminen merkitsisi valtavaa hyppyä Yhdysvaltain tulivoimassa, joka voitaisiin mahdollisesti suunnata myös Venäjän tukemaa Syyrian hallintoa vastaan, CNN:n kirjeenvaihtaja Barbara Starr toteaa twitterissä.

The War Zone -sivuston mukaan Yhdysvaltain armeijan prikaati sisältää kaksi M1 Abrams -panssarivaunuilla varustettua komppaniaa ja M2 Bradley -taisteluvaunuja kahdessa mekanisoidussa jalkaväkikomppaniassa. Yhdessä panssarivaunukomppaniassa on yleensä 14 taistelupanssarivaunua.

Kokonaisen pataljoonan lähettäminen Syyriaan tarkoittaisi 635 sotilaan ja muun henkilökunnan osastoa.

CNN:n mukaan puolustusministeriö Pentagon pohtii myös ”kevyempää” vaihtoehtoa, jossa panssarivaunut korvattaisiin M1126 Stryker -ajoneuvoilla. Strykerit eivät kuulu armeijan tavanomaiseen kalustoon, mutta niitä on käytetty jo aiemmin erikoisjoukkojen operaatioissa Syyriassa.

U.S. official with knowledge of Syria ops it's true there is a plan to send tanks and soldiers to oil fields. Says it would be near Conoco gas plant, same basic site where hundreds of pro-Assad and Russian contractors were killed in February while moving on American position. 1/

— Dan Lamothe (@DanLamothe) October 24, 2019