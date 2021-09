Raskas rahtikone lenteli suurkaupungin rakennusten lomassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Australialaiskoneella harjoiteltiin 9/11-kauhun mieliin palauttaneella tavalla.

Task And Purpose kertoo RAAF C-17 Globemaster III -lentokoneesta, jota kuljettanut ilmavoimien miehistö harjoitteli jälleen festivaalin näytöstä varten.

Harjoitus vain sattui tapahtumaan Australian Brisbanen kaupunkirakennusten, jopa pilvenpiirtäjien, tuntumassa ja keskellä.

Iso ja hidas C-17 ei ole yleisin näky lentotemppuja tehtäessä. Näkijöiden kuvaamille, alla näkyville videoille tarttuikin ”värikkäitä” kommentteja.

Amerikkalaislentäjän mukaan C-17 -lento kyseisellä tavalla on uskomattoman vaarallinen. Jos miehistön ajoitus on pielessä tai he reagoivat hitaasti, kone osuu rakennukseen. USA:ssa tulee lentää vähintään 300 metriä rakennusten yläpuolella.

– Nuo videot ovat hulluutta. Emme ikinä tekisi tuollaista USA:n ilmavoimissa. Jos tekisimme, menettäisimme lupamme heti – emme saisi lentää enää koskaan, lentäjä kuvailee julkaisulle.