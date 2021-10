Raskaana olevien koronasta vakava varoitus – ”riskit paljon suurempia”

Britanniassa on varoitettu raskaana olevien naisten riskistä sairastua vakavasti koronavirukseen.

Terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n mukaan raskaana olevat naiset muodostavat jo viidesosan kaikista Englannin alueen tehohoitopotilaista, joita on hoidettu keuhkotoimintoja korvaavalla ECMO-laitteella. Hengityslaitteeseen kytketyistä 16–49-vuotiaista naisista 32 prosenttia on raskaana olevia henkilöitä.

Kaikkia odottavia äitejä kehotetaan ottamaan koronavirusrokote, sillä se suojaa hyvin suurella todennäköisyydellä vakavalta taudinkuvalta ja kuolemanriskiltä.

Rokotekriittisten tahojen levittämät perättömät väitteet ovat osaltaan hidastaneet rokotuskattavuuden nousua. NHS muistuttaa tiedotteessaan yli 100 000 henkilön tutkimuksista Britanniassa ja Yhdysvalloissa, joiden perusteella koronavirusrokote ei aiheuta riskiä alkiolle tai sikiölle.

Terveysministeri Sajid Javidin mukaan Britanniassa yli 81 000 raskaana olevaa naista on ottanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen.

Kuukaudeksi koomaan joutunut 33-vuotias Claire kertoo ymmärtävänsä monien naisten huolen keskenmenosta.

– Tapahtuneen jälkeen voin rehellisesti sanoa, että rokottamattomuuden riskit ovat paljon suurempia kuin mitkään siihen liittyvät epäilyt, Claire sanoo.

One in five of the most critically ill COVID-19 patients in the UK are unvaccinated pregnant women.

After being hospitalised with COVID-19 and facing a potential C-section at 26 weeks, Claire is encouraging other pregnant women to get the #COVIDVaccine. https://t.co/J8ZbJGCo3Q pic.twitter.com/FpRtchR7eR

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) October 11, 2021