Raportti varoittaa: Venäjä ja Kiina voivat liittoutua Eurooppaa vastaan

Edes sotilaalliset toimet eivät ole puolalaisraportin mukaan poissuljettuja.

Puolan ulkopoliittinen instituutti (PISM) varoittaa Venäjän ja Kiinan saattavan yhdistää voimansa Euroopan unionia ja sen yksittäisiä jäsenvaltioita vastaan. Taustalla vaikuttavat muun muassa autoritaaristen hallintojen ja EU:n välillä vallitsevat sovittamattomat näkemyserot kansainvälisistä suhteista, kauppatavoista ja valtioiden käyttäytymistä säätelevistä normeista.

– Sekä Venäjä että Kiina hyötyvät yhteistyöstä EU:n kanssa lähinnä talouden saralla eivätkä sikäli tavoittele unionin kaatumista. Molemmat maat kuitenkin toteuttavat EU:n etuja, turvallisuutta ja hyvinvointia vahingoittavia politiikkalinjauksia edistääkseen omaa globaalia asemaansa ja osoittaakseen voivansa määritellä agendan, joukko PISMin asiantuntijoita toteaa äskettäin julkaistussa raportissaan.

Venäjä ja Kiina toteuttanevat heidän mukaansa EU:n vastaista taktisen tason yhteistyötä esimerkiksi tiedonvaihdossa sekä diplomaattisten ja informaatiovaikuttamiseen liittyvien toiminnan koordinoinnissa.

– Tämän yhteistyön tarkoituksena lienee heikentää tai torjua tiettyjä EU:n hankkeita sekä hyödyntää mahdollisuuksia Venäjän ja Kiinan vaikutusvallan kasvattamiseen EU:n sisällä. Suhteiden vahvistaminen tiettyihin EU:n jäsenvaltioihin unionin politiikan horjuttamiseksi saattaa hyödyttää [Venäjää ja Kiinaa] erityisen paljon, he sanovat.

Sotatoimet voisivat eskaloitua

Venäjän ja Kiinan keinoarsenaali Eurooppaa vastaan on puolalaistutkijoiden mukaan huomattavan laaja.

– Kirjon terävämpään päähän kuuluva suora ja koordinoitu taloudellinen painostus voisi sisältää sen, että Venäjä rajoittaisi kaasutoimituksiaan EU:hun ja Kiina kohdistaisi painetta esimerkiksi katkaisemalla tai rajoittamalla merkittävästi lääketeollisuuden tarvitsemien farmaseuttisten raaka-aineiden tai harvinaisten mineraalien toimituksia, he sanovat.

Keinovalikoiman pehmeämpään päähän kuuluu puolestaan vaikuttaminen EU:n ja sen jäsenmaiden poliittisiin päätöksentekoprosesseihin – tai jopa niiden hallitseminen. Samaan kategoriaan sisältyvät myös erilaiset koordinoidut informaatio-operaatiot, jollaisista on nähty viitteitä muun muassa meneillään olevan koronaviruspandemian yhteydessä.

Jopa Venäjän ja Kiinan koordinoidut sotilaalliset toimet EU:n Yhdysvaltojen etuja vastaan Euroopassa ja Aasiassa ovat raportin mukaan tietyissä olosuhteissa mahdollisia.

– Kiina voisi esimerkiksi ryhtyä aggressiivisiin toimiin Etelä-Kiinan merellä (hyökkäys USA:n laivastoa vastaan) tai suoraan aluekiistojen osapuolena olevaa maata, kuten Vietnamia, Taiwania, Japania tai jopa Intiaa vastaan. Samaan aikaan Venäjä voisi käynnistää hyökkäyksen Ukrainaa tai Nato/EU-maita, kuten Baltian maita, vastaan, puolalaistutkijat toteavat.

– Kun merkittävä osa USA:n joukoista olisi tällöin keskitetty Aasiaan, Natolla olisi suuria vaikeuksia käynnistää nopeat ja tehokkaat vastatoimet Venäjän Euroopassa toteuttaman operaation torjumiseksi. Kiina voisi estää tai hidastaa Naton kuljetuksia ja huoltotäydennyksiä, koska osa Euroopan keskeisistä satamista ja rautatielinjoista on sen omistuksessa, he varoittavat.

Koordinoituihin sotatoimiin sisältyisi heidän mukaansa kuitenkin niin huomattava eskalaation ja jopa ydinsodan riski, että skenaariota on tässä vaiheessa pidettävä epätodennäköisenä.

Venäjän lepyttely olisi virhe

Kun EU määrittelee omaa linjaansa suhteessa kahden itäisen suurvallan tiivistyvään kumppanuuteen, sen ei puolalaistutkijoiden mukaan kannata pyrkiä lyömään kiilaa Venäjän ja Kiinan välille tiivistämällä omaa suhdettaan Moskovaan, mutta ei Pekingiin.

– Vahvistuva Venäjä-Kiina-suhde on riski, mutta EU voisi menettää normatiivista voimaansa, jos se tavoittelisi sovintoa autoritaarisen ja illiberaalin Venäjän kanssa. Yrittämällä houkutella Venäjää ja pelata Kiina ulos EU joutuisi mitä todennäköisimmin hyväksymään tiettyjä Venäjän vaatimuksia, kuten sen etupiirin tunnustamisen. Siten EU loukkaisi omia ydinarvojaan ja vaarantaisi omat etunsa, he sanovat.

Kommentti vaikuttaa kritiikiltä Emmanuel Macronin Venäjä-avauksia kohtaan, vaikka he eivät Ranskan presidenttiin raportissaan suoraan viittaakaan.

EU:ta ja Yhdysvaltoja tutkijat kehottavat nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön Venäjän ja Kiinan pyrkimysten patoamiseksi ja vallitsevan maailmanjärjestyksen puolustamiseksi.

– Olisi paikallaan harkita USA:n ja EU:n yhteisen mekanismin luomista säännölliseen Kiinan ja Venäjän yhteistyötä koskevaan näkemysten vaihtoon sekä vastatoimista päättämiseen normatiivisen ulottuvuuden puitteissa, he toteavat.

He pitävät tärkeänä, että EU pitää kiinni Venäjälle Krimin laittoman haltuunoton ja Ukrainan sodan vuoksi asettamistaan pakotteista.

– Pakotteet voivat myös estää Kiinaa ryhtymästä sääntöperusteista kansainvälistä järjestystä horjuttaviin toimiin. EU:n on lisäksi oltava valmis asettamaan pakotteita Kiinallekin, jos se rikkoo kansainvälistä lakia tai kansainvälisten tuomioistuinten antamia ratkaisuja, he huomauttavat.